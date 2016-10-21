Торговые сети заявили о возникновении дефицита апельсинов в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей «Ашана», «Дикси», «Ленты» и дистрибьютора ГК «Реал».

В 2015 году крупнейшим импортером цитрусовых была Турция, поставлявшая в Россию 35 % фруктов. После разлада в отношениях между странами и введения санкций против Анкары поставки турецких апельсинов оказались под запретом. Вместо них на отечественный рынок начали поступать цитрусовые из Египта, однако в сентябре 2016 года из-за нарушения фитосанитарных норм российские власти ограничили и их импорт. Одновременно с этим снизились поставки апельсинов из ЮАР, так как в этом году сезон цитрусовых в этой стране закончился на месяц раньше обычного.

Торговые сети могли бы активнее закупать цитрусовые у Марокко, Ирана и Сирии, а теперь уже и у Египта, но вместо этого предпочли подождать возобновления поставок турецких апельсинов, отличающихся значительно более низкими ценами на оптовом рынке. Несмотря на снятие запрета на импорт турецких фруктов, достаточного объема апельсинов в Россию все еще не завезли. Предполагается, что ситуация исправится к началу ноября. Тем временем за сентябрь розничные цены на апельсины уже выросли на 15,7 %.