Агентство «InfoLine-Аналитика» проанализировало динамику продаж российских ретейлеров в интернете. Рейтинг лидеров отрасли по итогам первой половины 2016 года опубликовала газета «Коммерсантъ».

Место Компания Объем онлайн-продаж, млрд рублей

Wildberries 17,2

«Юлмарт» 16,7

«Ситилинк» 15,8

Lamoda 9,8

«М.Видео» 9,4

«Связной» 8,7

«Эльдорадо» 8,5

DNS 7,2

На этот раз пальма первенства досталась интернет-магазину Wildberries. По сравнению с первой половиной 2015 года его выручка в интернете увеличилась на 18,6 %. Эксперты поясняют, что этому поспособствовало расширение ассортимента ретейлера: теперь он продает не только одежду, но и товары для дома и дачи, игрушки, парфюмерию, спортинвентарь, а также книги, электронику и аксессуары к ней. Также на компании положительно сказалось развитие сети пунктов выдачи заказов.

В свою очередь, интернет-магазин «Юлмарт», спустившийся с первого на второе место, оказался единственным представителем рейтинга, онлайн-продажи которого в 2016 году хоть и незначительно, но сократились. Ухудшение позиций компании списали на ее неудачные эксперименты с инновациями (например, введение новой программы лояльности и освоение новых товарных категорий) и снижающееся качество сервиса.

Наиболее значительный рост онлайн-продаж за последний год продемонстрировала торговая сеть «Эльдорадо». Выручка компании в интернете увеличилась сразу на 57,4 %. На втором месте по темпам роста оказалась Lamoda, а на третьем — «М.Видео».