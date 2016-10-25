Лидеры по онлайн-продажам в России
Агентство «InfoLine-Аналитика» проанализировало динамику продаж российских ретейлеров в интернете. Рейтинг лидеров отрасли по итогам первой половины 2016 года опубликовала газета «Коммерсантъ».
Место
Компания
Объем онлайн-продаж, млрд рублей
Wildberries
17,2
«Юлмарт»
16,7
«Ситилинк»
15,8
Lamoda
9,8
«М.Видео»
9,4
«Связной»
8,7
«Эльдорадо»
8,5
DNS
7,2
На этот раз пальма первенства досталась интернет-магазину Wildberries. По сравнению с первой половиной 2015 года его выручка в интернете увеличилась на 18,6 %. Эксперты поясняют, что этому поспособствовало расширение ассортимента ретейлера: теперь он продает не только одежду, но и товары для дома и дачи, игрушки, парфюмерию, спортинвентарь, а также книги, электронику и аксессуары к ней. Также на компании положительно сказалось развитие сети пунктов выдачи заказов.
В свою очередь, интернет-магазин «Юлмарт», спустившийся с первого на второе место, оказался единственным представителем рейтинга, онлайн-продажи которого в 2016 году хоть и незначительно, но сократились. Ухудшение позиций компании списали на ее неудачные эксперименты с инновациями (например, введение новой программы лояльности и освоение новых товарных категорий) и снижающееся качество сервиса.
Наиболее значительный рост онлайн-продаж за последний год продемонстрировала торговая сеть «Эльдорадо». Выручка компании в интернете увеличилась сразу на 57,4 %. На втором месте по темпам роста оказалась Lamoda, а на третьем — «М.Видео».
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