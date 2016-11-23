Арбитражный суд Москвы привлек «Яндекс» в качестве третьей стороны по делу Google против Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Речь идет о попытке Google опротестовать взимание штрафа в 500 тысяч рублей с одной из ее бизнес-структур — компании Google Inc. В начале ноября ее и Google Ireland Limited привлекли к административной ответственности за неисполнение предписания антимонопольного ведомства. Вторую компанию также оштрафовали на полмиллиона рублей, но она в споре не фигурирует.

В сентябре 2015 года Google признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства на рынке мобильных приложений. Основанием для рассмотрения дела стала поступившая в ФАС жалоба «Яндекса». Последний указал на ограничение конкуренции на рынке в связи с требованием Google устанавливать ее сервисы на аппаратах на базе Android по умолчанию. В итоге ФАС потребовала от Google устранить нарушения и выплатить штраф в 438 миллионов рублей. Впоследствии служба обвинила корпорацию в неисполнении ее требований и пообещала накладывать на нее штрафы «каждый раз, как это позволяет КоАП», пока предписание не будет исполнено.