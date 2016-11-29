Власти отказались от идеи повысить ставку страховых взносов в Фонд обязательного медицинского страхования с 5,1 до 5,9 %. Об этом сообщает агентство «РБК».

По данным издания, решение о сохранении ставки на прежнем уровне на протяжении следующих трех лет поддерживают и депутаты, и чиновники правительства. Они попробуют найти другой способ сбалансировать бюджет ФОМС, который за счет повышения ставки должен был получить дополнительные 180 миллиардов рублей на выполнение «майских указов» президента России Владимира Путина по индексации зарплат медицинских работников.

В октябре правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение страховых взносов в ФОМС с 1 января 2019 года. Тогда же на рассмотрение парламентариев поступили проекты федерального бюджета и бюджета ФОМС на 2017–2019 годы. Депутаты от «Единой России» сразу выразили несогласие с намерением чиновников повысить взносы, так как это противоречит ранее принятым направлениям налоговой политики. На это же правительству указала и Счетная палата. Кроме того, бюджет ФОМС на 2019 год и так оказался сверстан с профицитом, поэтому объективных оснований для повышения нагрузки на бизнес в Госдуме не увидели.