Основатель менеджера Telegram Павел Дуров прокомментировал сведения о возможном взломе сервиса Федеральной службой безопасности. Они содержатся в опубликованном BuzzFeed докладе анонимного сотрудника британских спецслужб о возможных связях между штабом избранного президента США Дональда Трампа с российскими спецслужбами. Об этом сообщает «Секрет фирмы».

Дуров считает, что речь идет о взломе аккаунтов Telegram активиста Олега Козловского и сотрудника «Фонда борьбы с коррупцией» Георгия Албурова.

«Присоединяюсь к Трампу и WikiLeaks. Если доклад имел место (что вряд ли — BuzzFeed не является источником достоверной информации), формулировка „His / her understanding was that the FSB ... had cracked this communication software“, скорее всего, подразумевает перехват авторизационных SMS Козловского и Албурова в апреле 2016 года», — уверен Дуров.

11 января BuzzFeed опубликовал статью анонимного сотрудника спецслужб Британии, в которой говорится о связях штаба Дональда Трампа и российскими спецслужбами, а также о наличии у российской стороны компрометирующих политика сведений. Также в отчете утверждается, что ФСБ взломала Telegram, в связи с чем конфиденциальное использование мессенджера больше не гарантируется.

Материал был раскритикован Трампом и WikiLeaks, заявившей, что стиль, факты и даты 35-страничного доклада не вызывают «никакого доверия».

35 page PDF published by Buzzfeed on Trump is not an intelligence report. Style, facts & dates show no credibility.https://t.co/twa8pJMMtP — WikiLeaks (@wikileaks) 11 January 2017

В конце апреля 2016 года активист Олег Козловский и сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров заявили о взломе их аккаунтов в Telegram. Они утверждали, что это сделали спецслужбы при сотрудничестве оператора МТС.