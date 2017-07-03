Компания «Роснефть» через шесть дней после кибератаки на свою систему восстановила работу АЗС. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Розничная сеть компании работает в штатном режиме. Работа кассового оборудования по реализации нефтепродуктов на всех АЗС компании полностью восстановлена», — рассказали представители компании.

Ранее в «Роснефти» заявляли, что после кибератаки на некоторых АЗС наблюдались сбои в работе касс. Общие потери от заражения компьютеров вирусом в компании не подсчитывали.