Бизнес-омбудсмен Борис Титов, который будет баллотироваться на выборах президента в 2018 году, попросит Владимира Путина разрешить бизнесменам из Лондона вернуться на родину. Сейчас он готовит список людей, которые скрываются в столице Великобритании от российского суда.

Предполагается также, что власти возместят предпринимателям нанесенный ущерб.

«Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России. Мы видим, что по крайней мере ко мне поступило за это время несколько уже обращений от них, и мы видим, что часто это те же нарушения, которые мучают наших предпринимателей, которые не уехали, но оказались в СИЗО. Эти ребята предпочли и воспользовались возможностью в СИЗО не оказаться, наверное, единственный их грех», — рассказал Титов.

Среди наиболее известных предпринимателей, скрывающихся сейчас в Англии: бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, бывший глава «Банка Москвы» Андрей Бородин, бывший президент НПО «Космос» Андрей Черняков, основатель Межпромбанка Сергей Пугачев, гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин, бывший владелец Инкредитбанка и СТБ Банка Герман Горбунцов. Кто из бизнесменов войдет в список, не отмечается.

Источник: «Коммерсантъ»