«Одноклассники» запустят онлайн-биржу для поиска исполнителей мелких бытовых работ «Пчела». Представители соцсети подтвердили информацию.

Сервис будет доступен в виде мобильного приложения. С его помощью можно будет искать подрядчиков для уборки квартиры, ремонта одежды, доставки, перевозки мебели и так далее. При размещении заказа пользователь должен указать цену, которую он готов заплатить за работу.

Исполнителем сможет стать любой пользователь.

В «Одноклассниках» рассказали, что «Пчела» — экспериментальный проект. Он разработан стажерами специально для соцсети.

Источник: газета «Известия»