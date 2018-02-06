«Одноклассники» запустят аналог YouDo
«Одноклассники» запустят онлайн-биржу для поиска исполнителей мелких бытовых работ «Пчела». Представители соцсети подтвердили информацию.
Сервис будет доступен в виде мобильного приложения. С его помощью можно будет искать подрядчиков для уборки квартиры, ремонта одежды, доставки, перевозки мебели и так далее. При размещении заказа пользователь должен указать цену, которую он готов заплатить за работу.
Исполнителем сможет стать любой пользователь.
В «Одноклассниках» рассказали, что «Пчела» — экспериментальный проект. Он разработан стажерами специально для соцсети.
Источник: газета «Известия»
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