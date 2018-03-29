Мессенджер Telegram восстановил работу после глобального сбоя в десятках стран. Устранение неполадок заняло больше трех часов.

Most of our users in Western Europe, Middle East, Africa are coming back online now. If you're still having issues (especially in Germany, Iran or the CIS), hang on just a little longer. — Telegram Messenger (@telegram) 29 марта 2018 г.

Из-за проблем с электроснабжением в дата-центре без доступа к новым сообщениям в Telegram оказались пользователи из России, США, Европы, СНГ, Средней Азии и Южной Африки. Сбой затронул как мобильные приложения Telegram, так и его веб-версию.

В прошлый раз крупный сбой в работе Telegram произошел 5 марта. Тогда проблемы наблюдались преимущественно в Европе, Средней Азии, Южной Африке и США.

В конце марта Telegram отчитался, что достиг отметки в 200 миллионов активных пользователей в месяц.