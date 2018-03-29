Telegram возобновил работу после глобального сбоя
Мессенджер Telegram восстановил работу после глобального сбоя в десятках стран. Устранение неполадок заняло больше трех часов.
Из-за проблем с электроснабжением в дата-центре без доступа к новым сообщениям в Telegram оказались пользователи из России, США, Европы, СНГ, Средней Азии и Южной Африки. Сбой затронул как мобильные приложения Telegram, так и его веб-версию.
В прошлый раз крупный сбой в работе Telegram произошел 5 марта. Тогда проблемы наблюдались преимущественно в Европе, Средней Азии, Южной Африке и США.
В конце марта Telegram отчитался, что достиг отметки в 200 миллионов активных пользователей в месяц.
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