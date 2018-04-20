Личный опытКак россияне пользуются интернетом в Китае
VPN для доступа в Instagram, медленный «Яндекс» и WeChat как замена всем сервисам
16 апреля Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса, связанные с Telegram, который заблокировали в России за отказ предоставить властям ключи шифрования. В реестр запрещенных сайтов внесли миллионы записей. Первыми в выгрузку попали сетевые адреса Amazon и Google. Позже пользователи заметили неполадки в социальной сети «Одноклассники», мессенджере Viber и стриминговом сервисе Spotify. По техническим причинам время от времени не работают банкоматы разных банков. При этом в Роскомнадзоре не считают этот ущерб значительным.
Самый известный пример блокировки интернета — «Великий китайский файрвол». В стране с 2000-х годов закрыт доступ к Facebook, Google, YouTube и другим известным ресурсам. Официальная причина — борьба с экстремизмом. Мы поговорили с россиянами из Китая о том, как они живут в стране с ограниченным доступом в интернет.
Начало проблем
Александр Мальцев
главный редактор интернет-издания о Китае «Магазета»
В Китае я оказался почти 20 лет назад, в 1999 году. И в то время с иностранным интернетом больших проблем не было, просто очень долго все открывалось, висло по сравнению с китайскими сайтами. И даже сейчас, притом что скорости с тех временем изменились, иностранный интернет работает намного медленнее, чем китайский. Китайские видео грузятся во много раз быстрее, чем иностранные, даже незаблокированные.
В начале 2000-х появились новости о блокировке популярных ресурсов: «Википедии», YouTube, Facebook. И конечно, для иностранцев, живущих в Китае, это стало неприятным сюрпризом. Блокировались и другие сайты — например, с оппозиционными политическими темами. Тогда популярность стали набирать онлайн-прокси, где можно было вбивать адрес сайта, а он открывался в отдельном фрейме. И наконец, появился VPN. VPN в Китае — маст-хэв-инструмент, который есть практически у каждого живущего здесь экспата и у некоторых китайцев.
Как происходит блокировка
Сейчас в Китае заблокированы почти все крупные иностранные социальные сети и информационные ресурсы, которые неподотчетны китайским властям. Twitter, Facebook — куда ни ткнешь, все заблокировано. Заблокированы многие мессенджеры, например WhatsApp и Telegram. Когда ресурс блокируется, пользователя никак не предупреждают, что этот сайт заблокирован. Сайт просто не отвечает, а браузер выдает ошибку. Опытным путем или на специальных сайтах можно проверить, недоступен он только у тебя или по всему Китаю. Естественно, это доставляет большой дискомфорт, особенно иностранцам.
Что касается коренного населения Китая, ограничение для использования иностранных сайтов у них не столько в блокировках, сколько в языковом барьере. Намного меньше китайцев знает английский язык по сравнению с той же Россией. С другой стороны, в Китае очень быстро появлялись свои альтернативы: вместо «Википедии» несколько других подобных энциклопедий, самая крупная из них — Baidu, вместо Facebook много разных соцсетей — например, Renren.com, вместо Twitter — Weibo, вместо мессенджера — WeChat. Кстати, последнее — это суперприложение, объединяющее платежную систему, соцсеть с френдлентой и общение.
Поэтому сами китайцы не очень мучаются отсутствием прямого доступа к иностранным сайтам. Тем, кому хочется обойти блокировки, это не составляет особого труда. В интернет-магазинах и маркетплейсах, например Taobao, можно вбить в поиске товаров слова «VPN» или 翻墙 («фань цян»), которое переводится как «перебраться через стену». Появляется много всяких приложений с VPN и прокси для телефона и десктопа, позволяющих быстро и дешево обойти все преграды.
Жизнь с VPN
Поскольку я сам иностранец в Китае и работаю в интернете, я пользуюсь VPN. Он практически не выключается — только в тех случаях, когда мне нужно, например, пользоваться китайскими ресурсами, поскольку с включенным VPN китайские ресурсы плохо и медленно, а иногда вообще не открываются. Посмотреть видео на китайском хостинге с VPN не выйдет. Пользуемся и местными аналогами: даже иностранцы активно используют WeChat как мессенджер и платежное средство.
А вот Telegram в Китае запрещен не повсеместно. Все очень зависит от провайдера и региона. У кого-то он не работает вообще, у кого-то работают только пуш-уведомления, у кого-то видны только сообщения, а картинки — нет, у кого-то все работает без проблем. Опытным путем мы заметили, что Telegram работает лучше, когда он привязан к российскому мобильному номеру.
В WeChat существует огромное количество каналов для экспатов, проживающих и работающих в Китае, там, конечно, популярны обсуждения, какой VPN самый лучший, как удобнее обходить блокировки. Поэтому иностранцы довольно быстро находят способы обхода «Великого китайского файрвола».
Правила «Золотого щита»
Дарья Баранихина
гид
Китайский интернет — в принципе вещь не самая быстрая. Насколько я знаю, он находится во второй сотне в рейтинге стран по скорости интернета. Даже если пользоваться сайтами на китайском хостинге, они будут работать намного медленнее, чем, например, в соседних Сингапуре, Гонконге и Японии.
И главная особенность, которая прежде всего затрагивает иностранцев, — это блокировка. Государственная программа, в рамках которой ведется постоянный мониторинг и блокировка все новых и новых ресурсов, называется «Золотой щит». На английском это звучит как Great Firewall. Но важно понимать, что это не запрет, а именно блокировка. Если бы это был запрет, мы не имели бы права пользоваться заблокированными сайтами. Сейчас же мы просто ограничены со стороны правительства в пользовании сайтом, но никак не ограничены в способах обхода. За это не предусмотрено никаких санкций. Поэтому мы свободно покупаем VPN-сервисы и VPN-аккаунты и пользуемся теми сайтами, которые нам нужны.
Заблокированы многие ресурсы: начиная с Google и его сервисов («Календарь», «Карты», Gmail) и заканчивая социальными сетями Facebook, Twitter, Instagram и мессенджером WhatsApp. Есть ресурсы, которые открываются в Китае, но с ограниченным функционалом или заблокированными материалами. Например, если мы захотим найти в «Википедии» информацию про 4 июня 1989 года, то нас будет выкидывать со страницы. Это событие, которое унесло жизни более сотни студентов, вышедших на митинг на главную площадь Пекина. Китай всеми правдами и неправдами пытается забыть об этом событии. Есть даже версия, что именно по этой причине много лет назад был заблокирован Google.
Также правила «Золотого щита» касаются и китайских сайтов. Они не имеют права ссылаться на иностранные источники без особого разрешения китайских властей или специальной лицензии.
Причины блокировок
Основная версия блокировки Facebook — антикитайские настроения в некоторых группах, много антикоммунистических групп, которые начали организовывать встречи в офлайне. Еще одна причина — база данных китайских пользователей, которая находилась вне Китая, что властей не устраивало. Facebook не согласился перенести данные и оказался заблокирован. Другая история с Instagram, который был заблокирован не так давно, в 2014 году. За несколько дней до этого в Гонконге началась «революция зонтиков» — местные жители вышли на улицы после того, как им сообщили о новой избирательной реформе. Гонконгцы выкладывали видео и фотографии в Instagram прямо с места события. WhatsApp и Viber сейчас работают на отправку текстовых сообщений. Голосовые сообщения, изображения и видео не поддерживаются.
VPN — это единственный способ обхода блокировок. Сервисы платные, если нужны гарантии стабильности. У лидеров рынка стандартная цена — 60 долларов за полгода.
WeChat как замена всему
Я переезжала в Китай в 2012 году. Тогда были заблокированы только YouTube, Twitter и Facebook. Даже Google, который заблокировали в 2010-м, все еще давал доступ к сервисам, например почте на Gmail. Учитывая, что почта работала, а соцсетями я пользовалась не очень активно, не скажу, что испытала хоть какой-то дискомфорт, приехав в Китай. Дискомфорт начался позже, когда стали блокировать мессенджеры и замедлять скорость. Например, тот же «Яндекс» — он не заблокирован, но работает намного медленнее, чем обычный китайский сайт. Есть достойные китайские альтернативы поисковиков, но и у меня, и у моих друзей-иностранцев нет особого желания ими пользоваться, когда нужна информация на английском или русском.
А вот за мессенджер китайцам огромный поклон. WeChat — это то, без чего в Китае не прожить, и то, чего за границей очень не хватает. WeChat сочетает в себе лучшие качества мессенджера, соцсети и приложения с видео- и аудиозвонками. В последние годы WeChat стал способом оплаты любых услуг на территории Китая. WeChat Pay работает в горах, в лесу и в маленьких деревушках. Я как гид много путешествую, и у меня еще не было ни одного случая, чтобы я не могла расплатиться кошельком WeChat. Приложение незаменимое, и оно постоянно развивается. Наверное, это пример, когда китайский аналог по функциям и удобству опережает заблокированные мессенджеры. Проблема только в том, что в WeChat не сидят родственники, друзья и коллеги из России. Есть неудобство: WeChat не работает при включенном VPN. Если мы хотим оставаться на связи с внешним миром, то мы не сможем входить в WeChat. И наоборот. Нужно постоянно переключаться.
Попасть в Instagram
Марина Ющенко
преподаватель английского языка
В Китае интернет-цензура блокирует некоторые сайты, я расскажу о тех проблемах, с которыми столкнулась на личном опыте. Не работают Instagram, Facebook, WhatsApp, «Одноклассники», Twitter, сервисы на платформе Google, YouTube и другие. Без Instagram я была первые два дня после прилета, а так как своей жизни без него я не представляю, быстро узнала у соотечественников, как решить эту проблему. Просто скачала бесплатные приложения в App Store, сперва это был Betternet, потом VPN Master — им пользуюсь и сейчас.
Для телефона достаточно скачать приложение и включать его перед тем, как зайти в запретные приложения. Но все равно даже с VPN скорость очень маленькая, но и за это спасибо. Для ноутбука нужен роутер с VPN, с этим я не заморачивалась, но соотечественники часто приобретают. Если захочешь посмотреть фильм дома, то некоторые сайты с онлайн-фильмами тоже могут оказаться недоступными.
Перед приездом я сменила свой андроид LG на айфон, и это было совсем не потому, что я знала, что тут все заблокировано, а потому что хотелось делать качественные фото, но я рада этому решению. Ребята, которые приезжают с андроидами на Google, вообще покупают новые телефоны, чтобы решить проблему обхода блокировок.
Обложка: tonyv3112 — stock.adobe.com
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