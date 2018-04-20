В Китае я оказался почти 20 лет назад, в 1999 году. И в то время с иностранным интернетом больших проблем не было, просто очень долго все открывалось, висло по сравнению с китайскими сайтами. И даже сейчас, притом что скорости с тех временем изменились, иностранный интернет работает намного медленнее, чем китайский. Китайские видео грузятся во много раз быстрее, чем иностранные, даже незаблокированные.

В начале 2000-х появились новости о блокировке популярных ресурсов: «Википедии», YouTube, Facebook. И конечно, для иностранцев, живущих в Китае, это стало неприятным сюрпризом. Блокировались и другие сайты — например, с оппозиционными политическими темами. Тогда популярность стали набирать онлайн-прокси, где можно было вбивать адрес сайта, а он открывался в отдельном фрейме. И наконец, появился VPN. VPN в Китае — маст-хэв-инструмент, который есть практически у каждого живущего здесь экспата и у некоторых китайцев.

Как происходит блокировка

Сейчас в Китае заблокированы почти все крупные иностранные социальные сети и информационные ресурсы, которые неподотчетны китайским властям. Twitter, Facebook — куда ни ткнешь, все заблокировано. Заблокированы многие мессенджеры, например WhatsApp и Telegram. Когда ресурс блокируется, пользователя никак не предупреждают, что этот сайт заблокирован. Сайт просто не отвечает, а браузер выдает ошибку. Опытным путем или на специальных сайтах можно проверить, недоступен он только у тебя или по всему Китаю. Естественно, это доставляет большой дискомфорт, особенно иностранцам.

Что касается коренного населения Китая, ограничение для использования иностранных сайтов у них не столько в блокировках, сколько в языковом барьере. Намного меньше китайцев знает английский язык по сравнению с той же Россией. С другой стороны, в Китае очень быстро появлялись свои альтернативы: вместо «Википедии» несколько других подобных энциклопедий, самая крупная из них — Baidu, вместо Facebook много разных соцсетей — например, Renren.com, вместо Twitter — Weibo, вместо мессенджера — WeChat. Кстати, последнее — это суперприложение, объединяющее платежную систему, соцсеть с френдлентой и общение.

Поэтому сами китайцы не очень мучаются отсутствием прямого доступа к иностранным сайтам. Тем, кому хочется обойти блокировки, это не составляет особого труда. В интернет-магазинах и маркетплейсах, например Taobao, можно вбить в поиске товаров слова «VPN» или 翻墙 («фань цян»), которое переводится как «перебраться через стену». Появляется много всяких приложений с VPN и прокси для телефона и десктопа, позволяющих быстро и дешево обойти все преграды.

Жизнь с VPN

Поскольку я сам иностранец в Китае и работаю в интернете, я пользуюсь VPN. Он практически не выключается — только в тех случаях, когда мне нужно, например, пользоваться китайскими ресурсами, поскольку с включенным VPN китайские ресурсы плохо и медленно, а иногда вообще не открываются. Посмотреть видео на китайском хостинге с VPN не выйдет. Пользуемся и местными аналогами: даже иностранцы активно используют WeChat как мессенджер и платежное средство.

А вот Telegram в Китае запрещен не повсеместно. Все очень зависит от провайдера и региона. У кого-то он не работает вообще, у кого-то работают только пуш-уведомления, у кого-то видны только сообщения, а картинки — нет, у кого-то все работает без проблем. Опытным путем мы заметили, что Telegram работает лучше, когда он привязан к российскому мобильному номеру.

В WeChat существует огромное количество каналов для экспатов, проживающих и работающих в Китае, там, конечно, популярны обсуждения, какой VPN самый лучший, как удобнее обходить блокировки. Поэтому иностранцы довольно быстро находят способы обхода «Великого китайского файрвола».