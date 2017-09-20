Владельцы Бинбанка обратились к Центробанку с просьбой ввести в организации временную администрацию. Таким образом, под контроль государства может попасть уже второй (после «Открытия») частный банк из топ-15. Совладелец Бинбанка Микаил Шишханов объяснил обращение к регулятору тем, что не рассчитал бизнес-силы. Теперь меры финансового оздоровления также могут применить к «Рост банку» и «Бинбанку Диджитал», которые находятся в управлении Шишханова.

The Village поговорил с экспертами финансового сектора и выяснил, чего ждать клиентам крупнейших банков и как обезопасить свои сбережения.

Что происходит с Бинбанком

По мнению экспертов, проблемы Бинбанка, как и «Открытия», связаны со слишком агрессивным развитием и невысоким качеством активов, в то время как спрос на кредиты и покупательная способность людей снижаются. При этом Центробанк заинтересован в том, чтобы не допустить панику среди клиентов, поэтому при его финансовой поддержке Бинбанк продолжит выполнять свои обязательства. Если сложности продолжатся, он, вероятно, перейдет под контроль ЦБ.

Евгений Давыдович

председатель правления Бинбанка Бинбанк продолжает работу в обычном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами, в том числе перед вкладчиками — без промедления. Акционеры и вся команда банка, при поддержке ЦБ, прилагают максимум усилий для обеспечения бесперебойной работы банка для всех клиентов во всех регионах присутствия.

Александра Краснова

главный редактор Сравни.ру Если случится санация, то для клиентов ничего не изменится — банк продолжит работать в штатном режиме: проводить платежи, выдавать вклады и взимать деньги за кредиты. Но, скорее всего, банку будет труднее развивать новые технологии — совершенствовать мобильное приложение и так далее.

Александр Баулин

управляющий активами «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Вероятность отзыва лицензии у Бинбанка небольшая. Как и «Открытие», БИН имеет слишком большую базу депозитов физлиц, да и активов юридических лиц тоже немало. Банкротство банка может вызвать цепную реакцию банкротств в разных секторах экономики, а этого Центробанк допустить не может. Переход еще одного частного банка под контроль ЦБ приведет со временем к постоянной докапитализации, что мы видим на примере ВЭБа и «Россельхоза». Это, конечно, печатание денег и девальвация рубля, но это жизнь, а не смерть. Отток средств клиентов обычно происходит на слухах и панике, и обращение в ЦБ говорит, что он уже произошел. Новость о санации может временно ослабить отток.

Стоит ли ждать проблем в других банках

В середине августа менеджер компании «Альфа-Капитал» разослал клиентам письмо с предупреждением о рисках в «Открытии» и Бинбанке, а также Московском кредитном банке и Промсвязьбанке. Впоследствии «Альфа-Капитал» назвал рассылку частным мнением аналитика, не соответствующим действительности. Несмотря на подтвердившиеся у половины списка проблемы, в пресс-службе компании заявили The Village, что позиция «Альфа-Капитала» не изменилась.

Как сообщил The Village анонимный финансовый аналитик, поведение котировок акций и облигаций свидетельствует об опасении инвесторов, что Московский кредитный банк повторит судьбу «Открытия». Однако, по мнению экспертов, пока внешних признаков проблем у МКБ и Промсвязьбанка нет, а реальное положение дел известно только их владельцам, топ-менеджменту и Центробанку.

В свою очередь, ситуация с Бинбанком может стать прецедентной: ранее регулятор спасал только банки из числа системообразующих, к которым Бинбанк, в отличие от «Открытия», не относится. И если Центробанк согласится на санацию, это может спровоцировать аналогичные просьбы со стороны других кредитных организаций.

При этом специалисты отмечают явную заинтересованность государства в консолидации банковского сектора. Так, в 2013 году в России действовало 859 банков, а по итогам 2016 года осталось 575. По некоторым прогнозам, в отдаленном будущем банков останется всего пара сотен. Сейчас же Центробанк тестирует Фонд консолидации банковского сектора, позволяющего оздоравливать крупные банки класса «too big to fail», не приводя к разрастанию госсектора.

Пресс-служба Московского Кредитного банка Банк не испытывает проблем с ликвидностью и на прошлой неделе был включен в список системно значимых банков Центробанка.

Наталья Смирнова

гендиректор компании «Персональный советник» Если обратиться к письму «Альфа-Капитала», в зоне риска они оценивают МКБ и Промсвязьбанк, но оба банка входят в банки системной значимости ЦБ. Так что если мнение аналитика «Альфа-Капитала» подтвердится, то эти банки может ждать судьба «Открытия» — значит, это точно санация.

Наталья Романова

главный редактор портала Banki.ru Банковская система России живет в состоянии кризиса уже много лет. Сейчас очередное обострение кризиса, которое коснулось крупнейших российских частных банков. Мы являемся свидетелями начала серьезной перекройки банковского сектора. Несмотря на заявления главы Сбербанка Германа Грефа и председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной о недопустимости огосударствлении банковской системы, мы видим обратное. «Открытие» и БИН входили в топ-3 крупнейших частных банковских групп России. Доля государства в системе будет расти, а экономическая и политическая ситуации не способствуют тому, чтобы эти банки после санации приобрели частные российские или иностранные инвесторы.

Что делать клиентам

Как отмечают специалисты, клиенты Бинбанка и других крупных банков скорей всего не пострадают, поскольку Центробанк не может допустить их банкротства. Однако эксперты советуют держать в одном банке деньги в пределах страховой суммы — не более 1,4 миллиона рублей. При этом гендиректор компании «Персональный советник» Наталья Смирнова считает, что клиентам госбанков системной значимости не о чем беспокоиться, даже если сумма свыше 1,4 миллиона рублей.