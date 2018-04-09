СитуацияНадо ли срочно покупать валюту?
Особенно тем, кто собирается в отпуск или в путешествие на майские праздники
В связи с новой порцией антироссийских санкций курс евро сегодня превысил 72 рубля, обновив максимум с августа прошлого года. The Village спросил у экспертов, стоит ли сейчас покупать валюту и что делать тем, кто собрался в отпуск за границу.
Надо ли срочно покупать валюту тем, кто собирается в отпуск?
Сергей Королев
начальник отдела по работе с клиентами АО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»
Оценить перспективы курса валют к майским праздникам достаточно сложно, так как ситуация крайне нестандартная. И все же с точки зрения покупок небольших объемов (до 10 тысяч) долларов или евро на майский отпуск, поменять валюту на этой неделе это будет вполне логичным — в худшем раскладе мы потеряем 50 копеек, в лучшем же будем в плюсе на 1,5 рубля.
Стремиться купить валюту прямо сегодня не обязательно — так как спекулянты загонят курс слишком высоко, а вот к концу недели покупка будет вполне актуальна.
Тимур Нигматуллин
аналитик «Открытие брокер»
На мой взгляд, безотносительно конъюнктуры на валютном рынке покупать доллары или евро к летнему отпуску в этом году, как, впрочем, и всегда, лучше заранее, чтобы не нарушить свои планы в случае усиления ценовой волатильности.
Семен Новопрудский
заместитель главного редактора «Банки.ру»
Тем, кто собирается в отпуск на майские, стоит подождать пару дней с покупкой валюты. 9 апреля под влиянием новых санкций, а главное, заявления главы холдинга «Русал» Олега Дерипаски о вероятности технического дефолта его холдинга рубль к доллару и евро падал все-таки экстремально сильно. Возможно, в ближайшие пару дней курс рубля немного скорректируется вверх, потому что цены на нефть пока не падают, а нынешние санкции валютный рынок уже отыграет.
Так что в конце этой недели уже, возможно, стоит покупать валюту на майские праздники. К тому же есть угроза новых санкций США до конца апреля (их проект должен представить президенту США Дональду Трампу его новый советник по национальной безопасности Джон Болтон — один из самых антироссийских политиков в Штатах). Эти санкции могут вызвать новое существенное ослабление рубля.
Что с курсом будет дальше
Сергей Королев
На фоне обострения геополитики вокруг России на наших фондовых рынках сегодня происходят массовые распродажи. Не обошла паника и национальную валюту, которая в моменте падала к доллару на 3 %. В ближайшее время волатильность должна немного успокоиться, но похоже, что тренд на укрепление рубля сломлен. Целевые ориентиры на начало мая по паре доллар/рубль — 60,5, по паре евро/рубль — 75.
Тимур Нигматуллин
Наш официальный прогноз по паре доллар/рубль на конец 2018 года составляет 56,5–57,7 рубля. По евро ждем диапазона 69,3–70,8 рубля. Тем не менее в этом прогнозе не учтено влияние новых санкций со стороны США. Сейчас мы анализируем их потенциальные негативные последствия и по итогам с очень высокой вероятностью пересмотрим свои ожидания в сторону более заметного ослабления национальной валюты.
В любом случае почти весь потенциал укрепления рубля уже реализовался, и в среднесрочной перспективе целесообразно присмотреться к валютной диверсификации.
Семен Новопрудский
Судьба доллара и евро до конца года будет зависеть от двух факторов: продления сделки по ограничению добычи нефти ОПЕК+, в которой участвует Россия (это повлияет на динамику нефтяных цен), и от того, будет ли нарастать или ослабевать конфронтация между Россией и Западом.
Пока больше вероятность того, что она будет нарастать. В целом при нынешней политической ситуации лучше, если у вас есть финансовые возможности, покупать какое-то количество долларов и евро всегда. Они точно пригодятся и не будут лишними.
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