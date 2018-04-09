Оценить перспективы курса валют к майским праздникам достаточно сложно, так как ситуация крайне нестандартная. И все же с точки зрения покупок небольших объемов (до 10 тысяч) долларов или евро на майский отпуск, поменять валюту на этой неделе это будет вполне логичным — в худшем раскладе мы потеряем 50 копеек, в лучшем же будем в плюсе на 1,5 рубля.

Стремиться купить валюту прямо сегодня не обязательно — так как спекулянты загонят курс слишком высоко, а вот к концу недели покупка будет вполне актуальна.