Как у нихНасколько отличаются цены в разных странах мира
The Village узнал о стоимости жизни почти на всех континентах
В рубрике «Как у них» мы весь прошлый год продолжали выяснять, сколько стоит жилье, еда и развлечения в разных странах мира. Теперь предлагаем сравнить цены в мировых мегаполисах.
Стокгольм
Столица Швеции — небольшой город. Стокгольмская коммуна насчитывает меньше миллиона жителей, а Стокгольмский регион с прилегающими городками — около 2 миллионов. Несмотря на дороговизну города, количество туристов с каждым годом растет. В 2017 году, по данным местного турбюро, туристы совершили около миллиона ночевок в городских отелях.
Токио
Токио — многомиллионный мегаполис, где сосредоточены все достижения японской цивилизации. Бизнес-кварталы из стекла и бетона соседствуют с крошечными деревянными храмами, а офисные клерки могут пообедать в традиционном японском саду. В токийской префектуре живут 38 миллионов человек, а еще 20 миллионов ежедневно приезжают сюда на работу.
Тель-Авив
Тель-Авив — это второй по величине город в Израиле и экономический центр страны. Сейчас здесь постоянно живут порядка 430 тысяч человек. Но если учитывать еще и пригороды, эта цифра увеличится до 3,5 миллиона. Тель-Авив регулярно попадает в рейтинги городов с самыми высокими ценами на недвижимость. Средняя трехкомнатная квартира стоит здесь около 3 миллионов шекелей (порядка 53 миллионов рублей).
Сидней
Сидней — самый большой город Австралии с населением 5,6 миллиона человек. Это еще и туристический центр страны, который посещают 33 миллиона туристов в год. Больше всего иммигрантов приезжает сюда из Великобритании, Китая, Новой Зеландии и Индии. Шанс найти здесь работу намного выше, чем в других городах Австралии.
Торонто
Торонто — самый крупный город Канады. Здесь живут 2,7 миллиона человек, а с учетом пригородов почти 6 миллионов. Это один из самых мультикультурных городов мира: почти половина жителей города родились не в Канаде, около 8 % населения приходится на индийцев, столько же на китайцев, почти по 6 % — на выходцев из Италии и Филиппин, по 1,2 % — на бывших жителей России и Украины.
Фотографии: обложка, 4 — stock.adobe.com – Paul Liu, 1 — Dmitry Vereshchagin – stock.adobe.com, 2 — city-colors.com – stock.adobe.com, 3 — voddol – stock.adobe.com, 4 — vichie81 - stock.adobe.com
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