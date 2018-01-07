Торонто

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Торонто — самый крупный город Канады. Здесь живут 2,7 миллиона человек, а с учетом пригородов почти 6 миллионов. Это один из самых мультикультурных городов мира: почти половина жителей города родились не в Канаде, около 8 % населения приходится на индийцев, столько же на китайцев, почти по 6 % — на выходцев из Италии и Филиппин, по 1,2 % — на бывших жителей России и Украины.