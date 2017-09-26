Интерьеры особняка Кшенской были полностью утрачены в советское время. В 1987 году восстановили анфиладу: это парадный вход со стороны Кронверкского, лестница с балюстрадой, ротонда, белый зал и зимний сад. Из аутентичного сохранился наборный паркет, который год назад пережил реставрацию. Мы очень бережно к нему относимся, он покрыт ковром в стиле ампир. Также аутентичен плиточный пол в Зимнем саду.

Аудитория музея — самая разная: от детей четырех-пяти лет до пенсионеров (для них, как и для детей, бесплатный вход в музей). Интересно, что музей является притягательным местом для разных делегаций — общественных и государственных. И это понятно. К 2013 году музей открылся обновленным — с новой современной экспозицией «Человек и власть в России в XIX–XXI столетиях», современным атриумом и обновленной инфраструктурой. Без ложной скромности скажу, что музей стал одним из самых современных в России. Некоторые генеральные консулы после официальных визитов в музей, бывает, приходят еще и как обычные посетители, чтобы подробнее познакомиться с экспозициями, раскрывающими политическую историю советского периода.

Рядом с музеем находится мечеть. Понятно, что в пятницу и религиозные праздники здесь очень оживленно. Окна администрации музея выходят на минарет, и оттуда можно услышать призыв муэдзина. Это такой колорит соседства. Кстати, мы проводим в музее программу толерантности по заказу Комитета по межнациональным отношениям. Подготовили свою программу для старшеклассников и средней школы, которая учит разных людей жить в одном пространстве, уважая образ жизни и взгляды членов разных общин. И сами мы должны исповедовать то же. Фактами жизни нашего многоликого города стали Курбан-байрам на Кронверкском и Крестный ход по Невскому проспекту.

Шумиха вокруг еще не вышедшего фильма «Матильда» на нас сказалась (хотя Алексей Учитель и не снимал его в особняке). Появился повышенный — немного вульгарный — интерес со стороны СМИ. С одной стороны, то, что возник всплеск интереса к хозяйке нашего особняка, — хорошо. С другой — это вылилось в шоу, которое развивается по своим законам.

Вообще, тема Кшесинской всегда была интересна: люди любят истории жизни, где есть и любовь, и красивая жизнь, и драма. Особенно эта тема востребована пожилой публикой. При этом мемориальных вещей Кшесинской осталось крайне мало: у нас на экспозиции «Матильда Кшесинская: фуэте судьбы» представлено лишь одно платье, в котором она танцевала в молодые годы. Но есть очень богатый документальный ряд, фотографии. К счастью, Матильда Феликсовна любила фотографироваться — остался ее образ, который в пух и прах разбивает выводы конъюнктурных экспертов (речь идет о недавней экспертизе сценария и фильма «Матильда», которую инициировала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Эксперты, среди прочего, пришли к выводу, что Кшесинская была „совершенно некрасивая“. — Прим. ред.).

Недавно в музей подкинули листовки «Стоп.Матильда», которые мы взяли в свои фонды. Мы активно собираем все, что связано с политической жизнью нашей страны в разных ее проявлениях. Когда-то, может быть, эти листовки найдут свое место на выставке, рассказывающей о нашем времени. Такое возбуждение отдельных групп общества от фильма, который еще не вышел на экраны, свидетельствует о нездоровье социума. В музей православные радикалы, к счастью, не приходили. Впрочем, у нас есть служба безопасности, которая корректно осуществляет фейсконтроль, и мы очень надеемся, что до нас эти битвы не доберутся. А вот прийти, заказать экскурсию и разобраться, что и как было, — пожалуйста».