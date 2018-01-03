Где ты работаешьКак работается в посольстве, на вокзале и в зиккурате
Лучшие материалы о самых необычных нежилых зданиях столицы
В прошлом году на The Village начала выходить рубрика «Где ты работаешь»: в ней мы рассказывали о необычных нежилых зданиях и узнавали, каково в них трудиться. Вспоминаем самые интересные выпуски.
Посольство Италии в старинном особняке
В XIX веке особняк с роскошным интерьером в Денежном переулке построил миллионер Сергей Павлович Берг. Сейчас в этом здании находится посольство Италии. Всего здесь работают 100 человек. The Village побывал здесь в последние дни работы посла Чезаре Марии Рагальини. Мы спросили у него, каково жить и работать в одном и том же месте, а также узнали, чему итальянцы удивляются в Москве.
Офисный зиккурат на Оружейном
Высотка в Оружейном переулке не могла построиться десять лет. Здание сдали в эксплуатацию в 2015 году. Весь прошлый год высотка потихоньку заселялась: с одного крыла подразделениями Московского банка Сбербанка, с другого — «Мегафоном» и связанными с ним компаниями. Мы побывали в «Башне», или «Зиккурате», как называют свой офис сотрудники.
Киевский вокзал
На Киевском вокзале бывают по 100 тысяч человек в день. Отсюда отправляются аэроэкспрессы в аэропорт Внуково, электрички в Калугу, Новопеределкино, Малоярославец, поезда в Брянск, Украину и Молдавию. На башне вокзала работают огромные механические часы. За 100 лет своей работы они не останавливались ни разу, а в штате вокзала есть специальный человек, который занимается исключительно ими. The Village пообщался с ним и другими работниками Киевского вокзала.
Главное здание МГУ
Главное здание МГУ — одна из семи сталинских высоток. Но идея передать советский небоскреб студентам возникла не сразу: в нем хотели разместить гостиницу и квартиры. Архитекторы старались подчеркнуть советскость здания: шпиль, звезда и колосья, скульптуры рабочих с молотами и колхозниц с серпами. Однако новая доминанта Ленинских гор все равно вышла похожей на небоскреб Муниципальное здание Манхэттена в Нью-Йорке.
Росстат в здании Ле Корбюзье
Единственное в Москве здание, выполненное по проекту Ле Корбюзье. Один из самых значимых архитекторов XX века выиграл конкурс на проектирование здания на Мясницкой в 1928 году. Сначала в нем располагался Центросоюз, который объединял потребительские кооперации — аналоги частных предпринимателей в Советском Союзе. Сейчас в этом здании находится Росстат.
Фотографии: обложка, 4 — Юлия Спиридонова, 1 — Анна Марченкова, 2 — Яся Фогельгардт, 3 — Ксения Колесникова, 5 — Е. Р.
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