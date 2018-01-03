Киевский вокзал

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На Киевском вокзале бывают по 100 тысяч человек в день. Отсюда отправляются аэроэкспрессы в аэропорт Внуково, электрички в Калугу, Новопеределкино, Малоярославец, поезда в Брянск, Украину и Молдавию. На башне вокзала работают огромные механические часы. За 100 лет своей работы они не останавливались ни разу, а в штате вокзала есть специальный человек, который занимается исключительно ими. The Village пообщался с ним и другими работниками Киевского вокзала.