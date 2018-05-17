Не так давно в The Village уже была подборка книг, разрушающих гендерные стереотипы — о том, что быть женщиной не значит сидеть в замке и ждать принца. В конце мая в издательстве «Бомбора» выходит еще одна такая книга — «Сказки на ночь для юных бунтарок». В ней собраны истории 99 женщин, которые изменили мир, — от Клеопатры и Марии Кюри до наших современниц, Анны Политковской и Захи Хадид, — а сотую сказку хозяйке книги нужно будет дописать самой.

В ролике на Kickstarter авторы книги, итальянки Франческа Кавалло и Елена Фавилли, как раз говорят о том, что в XXI веке странно воспитывать девочек по классическим сказкам вроде «Золушки» или «Спящей красавицы» и нужны новые истории, основанные на реальных событиях: как полететь в космос, стать мировой звездой в спорте или придумать вакцину от серьезного заболевания. «Сказки для бунтарок» вошли в топ продаж на Amazon, их перевели на русский язык, и, пока книга не появилась в магазинах, мы публикуем несколько историй из нее.

Фрида Кало, художница

6 июля 1907 — 13 июля 1954

Мексика

Где-то в Мексике, в ярко-голубом доме жила маленькая девочка по имени Фрида. Ей было суждено стать одним из самых знаменитых художников ХХ века, но в детстве она почти не росла. Когда ей было шесть лет, она чуть не умерла от полиомиелита. Она поправилась, но хромота сохранилась навсегда. Впрочем, это не мешало Фриде играть, купаться и драться, как все остальные дети.

В восемнадцать лет она попала в ужасную автокатастрофу на автобусе. Она вновь чуть не умерла — и снова провела много месяцев в постели. Мама сделала для нее специальный мольберт, чтобы она могла рисовать лежа — ведь больше всего на свете Фрида любила рисовать. Встав на ноги, Фрида отправилась к самому знаменитому мексиканскому художнику, Диего Ривере. «Хороши ли мои картины?» — спросила она. Картины ее были удивительными — яркие, страстные, очень красивые. Ривера влюбился в них — и влюбился в Фриду. Диего и Фрида поженились. Он был крупным мужчиной в большой шляпе с полями. Рядом с ним Фрида казалась крохотной. Их называли «слоном и голубкой».

За свою жизнь Фрида написала сотни прекрасных автопортретов. На них она часто окружала себя животными и птицами. Ярко-голубой дом, где она жила, сохранился таким же, как и при ней. Он и сейчас полон света, радости и цветов.

Эшли Фиолек, мотогонщица

Родилась 22 октября 1990

США

Маленькая девочка по имени Эшли играла на кухне. И тут со стола с ужасным грохотом рухнули кастрюли. Эшли даже не обернулась. Родители решили проверить ее слух. Получив результаты, они с ужасом узнали, что их дочь глухая. Они выучили язык знаков и отправили Эшли в лагерь с другими глухими детьми, чтобы она училась у них и обретала уверенность в себе.

Отец и дед Эшли любили мотоциклы, и первый мотоцикл они подарили ей уже в три года. Они втроем отправлялись в лес — каждый на своем двухколесном. Эшли очень любила эти прогулки и мечтала, что, став взрослой, она будет участвовать в мотогонках. Все говорили ей, что это невозможно. «Во время гонок слух очень важен, — твердили ей. — По звуку двигателя понимаешь, когда нужно переключать передачи. Ты должна слышать, где находятся другие гонщики».

Но Эшли отлично переключала передачи, ориентируясь по вибрации двигателя. Боковым зрением она улавливала тени и понимала, когда ее нагоняют. За пять лет она завоевала четыре национальных титула. Она падала — и часто! Эшли сломала левую руку, правое запястье, правую щиколотку, трижды ломала ключицу и потеряла два передних зуба. Но она всегда поднималась и вновь садилась на свой мотоцикл.

Возле дома Эшли стоит небольшой пикап. На заднем бампере красуется стикер: «Гуди, если хочешь, я все равно глухая!»

Балкисса Чайбоу, активистка

Родилась в 1995 году

Нигер

Жила когда-то девочка, которая хотела стать доктором. Звали ее Балкиссой, и она очень хорошо училась в школе. Однажды она узнала, что дядя пообещал ее в жены одному из своих сыновей. Балкисса очень расстроилась: «Вы не можете заставить меня выйти замуж! — воскликнула она. — Я хочу стать доктором!» Но в стране, где жила Балкисса, родители имели право заключать браки своих дочерей, когда те были еще совсем девочками.

«Пожалуйста, позвольте мне поучиться еще пять лет», — умоляла Балкисса. Родители согласились отложить брак, но за пять лет любовь Балкиссы к знаниям укрепилась еще больше. Накануне свадьбы она сбежала из дома. Она пришла в полицейский участок, чтобы просить помощи — Балкисса решила подать на дядю в суд. Она знала, что это настроит против нее всю семью, но мама поддержала ее, и это дало девушке силы продолжать борьбу. Судья встал на сторону Балкиссы. Когда дядя стал угрожать девушке, ему пришлось покинуть страну. «В тот день, когда я выиграла дело в суде и снова надела школьную форму, жизнь моя стала совершенно иной», — говорит Балкисса.

Сегодня она учится в университете, чтобы стать настоящим доктором. А еще она борется за права других юных девушек, которых принуждают к браку. Она посещает школы и обсуждает эту проблему с вождями племен. «Учитесь изо всех сил, — призывает она. — Это нелегко, но это единственная ваша надежда».

Обложка: Издательство «Бомбора»