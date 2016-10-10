Российское правительство отказалось поддержать законопроект, запрещающий размещать в стране бэби-боксы — специально оборудованные колыбели, в которых мать может анонимно оставить ребенка, от которого она решила отказаться. Соответствующий отзыв опубликован на официальном сайте кабинета министров.

Соответствующая инициатива исходит от сенатора Елены Мизулиной. В конце сентября 2016 года она заявила, что правительство дало положительный отзыв на законопроект о запрете бэби-боксов. «Я признательна правительству за то, что оно поддерживает этот законопроект. Все указанные в официальном отзыве замечания могут быть легко устранены ко второму чтению», — сообщалось тогда на ее официальном сайте.

10 октября же стало известно, что документ отправлен на доработку до его рассмотрения Госдумой в первом чтении. При этом обычно кабинет министров либо поддерживает проект в целом, либо рекомендует его не рассматривать в принципе. В случае с запретом бэби-боксов такой определенности в позиции правительства нет.

В текущей версии законопроекта указано, что государство не должно поощрять создание бэби-боксов, так как это ведет к росту числа отказников и нарушению права детей знать своих родителей, а также может способствовать развитию торговли людьми. За нарушение запрета юридических лиц предлагалось штрафовать на сумму до 5 миллионов рублей либо приостанавливать деятельность организации на срок до 90 суток.

В правительстве сочли представленные формулировки неточными и предупредили, что это может «породить противоречивую правоприменительную практику». Предлагаемый размер штрафа назвали чрезмерным, сравнив его с размером фонда оплаты труда родильного дома средней мощности от одного до трех месяцев. Приостановка же деятельности организаций, в которых размещаются бэби-боксы, может и вовсе оставить граждан без возможности получать медицинскую помощь, а сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лишить доступа к социальным и образовательным услугам.

Бэби-бокс, или так называемое «окно жизни», — это специально оборудованное в медицинском или ином социальном учреждении место с окошком со стороны улицы и специальной кроваткой-колыбелью с внутренней стороны здания. Через окно ребенка анонимно можно положить в кроватку. Через 30 секунд дверца блокируется, после чего снаружи ее уже невозможно открыть. Около бэби-бокса нет видеокамер и охраны. Об оставленном младенце внутри помещения узнают по тревожному звонку и миганию лампы. Первый такой бокс в России появился в 2011 году в Перми. Позже подобные «окна жизни» установили и в других городах.