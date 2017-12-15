Научная елка, гончарный мастер-класс и новогодние спектакли
В субботу и воскресенье в городе будет много разных ярмарок и новогодних мероприятий в музеях — о них мы писали в отдельных больших материалах: «Куда идти за подарками: 17 главных новогодних ярмарок» и «18 хороших новогодних представлений для детей».
Возраст: 5–10 лет
Когда: 16 декабря, 16:00–17:30
В субботу в детском издательстве «Самокат» покажут уютный зимний спектакль о приключениях Простодурсена по книге Руне Белсвика. А после показа будет большой марципановый праздник: дети слепят фигурки героев из марципана, а потом съедят их с чаем. Или заберут домой, чтобы удивить родных.
«Пушистый театр» от центра «Амурский тигр»
Возраст: 4–8 лет
Когда: 16–24 декабря, 12:00–17:00
Где: «Мега Химки» и «Мега Белая Дача»
Центр «Амурский тигр» вместе с Hasbro запустил кампанию «Игрушки на защите амурского тигра», чтобы рассказать детям, кто такие эти тигры и почему они исчезают. В рамках акции в «Меге Химки» и «Меге Теплый Стан» по выходным проходят представления «Пушистого театра», где игрушечные тигренок, медвежонок и щенок объясняют детям, как важно сохранять природу.
Возраст: 2+
Когда: 16 декабря, 12:00–14:00
В гончарной школе «Колокол» на Пятницкой есть занятия для малышей и детей постарше. В субботу там можно будет сделать елочные игрушки, новогодний подсвечник или кружку-зверюшку из глины. Записаться на занятие можно по телефону +7 (909) 948–17–08. Звонить или писать СМС можно с 12:00 до 20:00.
Возраст: 6+
Когда: 16–24 декабря, 12:00–14:30
Где: пр-т Мира, 119
На ВДНХ по воскресеньям проводят экскурсии по «Парку ремесел» и устраивают новогодние мастер-классы для детей и взрослых. В «Дымов Керамике» научат работать с холодными керамическими красками, в мастерской стекла — сделают елочную игрушку в технике мозаики, а в мастерской Uniquely — домашний декор из дерева.
Возраст: 6–13 лет
Когда: 16–30 декабря, 10:00–12:00 и 18:00–20:00
«Экспериментаниум» приготовил новогодние квесты для школьников, где придется измерять скорость новогодних огней, делать электрохоровод и изучать строение снежинок. А еще можно будет попасть на одно из двух шоу на выбор: «Люминум» про свет и «Резонанс» про звук, где будет куча интересных и необычных опытов.
Возраст: 0+
Когда: 15 декабря — 7 января, расписание есть на сайте
Камерный спектакль всего на 35 человек про новогодние чудеса, когда из самых простых материалов — бумаги, войлока, шуршащих тканей — рождается целое представление. Спектакль основан на одноименной повести Ану Штонер и рассчитан на самых маленьких зрителей — от года до четырех лет.
Возраст: 3+
Когда: 15 декабря — 14 января, 11:00–12:00 и 16:00–17:00
Главные герои детского спектакля «Новогодние приключения бременских музыкантов» от «Трогательного театра» — это животные, которых можно трогать, гладить и кормить. Дети должны помочь музыкантам попасть на новогодний праздник — для этого всем на входе выдают специальную карту. После представления можно будет познакомиться с главными героями поближе и выпить горячего чая с угощением.
Возраст: 3–10 лет
Когда: 17 декабря, 14:00–17:00
Где: ул. Шаболовка, 14/2
В воскресенье в новом «Хачапури» на Шаболовке дети станут продавцами и покупателями на детском гараж-сейле: там можно будет продавать ненужные игрушки и вещи и покупать новые — все как у взрослых, с самыми настоящими деньгами. Участники маркета — дети от трех до десяти лет.
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