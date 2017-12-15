В гончарной школе «Колокол» на Пятницкой есть занятия для малышей и детей постарше. В субботу там можно будет сделать елочные игрушки, новогодний подсвечник или кружку-зверюшку из глины. Записаться на занятие можно по телефону +7 (909) 948–17–08. Звонить или писать СМС можно с 12:00 до 20:00.