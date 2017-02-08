Есть вопросПочему в Первом меде начали сокращать сотрудников?
The Village выяснил, как в МГМУ имени Сеченова проводят оптимизацию системы медицинского образования
В среду, 8 февраля, стало известно, что Первому московскому государственному медуниверситету имени Сеченова — известному как Первый мед — грозят массовые сокращения. Их планируются провести на факультете послевузовского образования: уволить могут примерно две трети его сотрудников, а это 200 человек. Кроме того, на Ученом совете объявили о намерении ликвидировать десять из 50 кафедр факультета. Некоторые работники жалуются, что их вынуждают увольняться по собственному желанию, что лишает их права на получение компенсации за сокращение. Предполагается, что такое решение вызвано тем, что Минздрав отказывается от финансирования одного из трех циклов повышения квалификации медиков — тематического усовершенствования.
The Village попытался выяснить, зачем в главном медицинском вузе страны сокращают часть сотрудников.
Наталья Русанова
начальник отдела стратегических коммуникаций Первого МГМУ имени И. М. Сеченова
В университете проводятся плановые мероприятия по оптимизации системы послевузовского профессионального образования. В частности, в последние годы факультет послевузовского профессионального образования врачей был преобразован в Институт профессионального образования. Это повышает его статус и требования к программам ДПО.
Сокращение ставок не затронет основных работников. Конечно, у нас происходит ротация кадров, но она касается преимущественно тех, кто минимально занят в образовательном процессе. Нам важно, чтобы специалист работал у нас на полной ставке. Зарплата профессорско-преподавательского состава в Первом МГМУ им. И. М. Сеченова выше среднего по отрасли и составляет порядка 100 тысяч рублей. Поэтому мы заинтересованы в эффективных работниках, от которых хотим получать высококачественное преподавание дисциплин. Нам важно, чтобы сотрудник полностью отдавал себя образовательному процессу.
В понедельник на Ученом совете решения по оптимизации и усилению основных направлений подготовки были приняты единогласно.
Пресс-служба Минздрава России
Каких-либо указаний о проведении сокращений сотрудников в МГМУ имени И. М. Сеченова со стороны Минздрава России не было. При этом обращаем внимание, что в соответствии с действующим законодательством вузы самостоятельно проводят внутреннюю оптимизацию, включая изменение штатного расписания.
Подробный комментарий о законодательстве, по которому в вузе проводится оптимизация, в ведомстве не смогли предоставить.
Лариса Попович
директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики
Сейчас идет оптимизация, и вуз переходит на другие формы обучения, которые не требуют старой инфраструктуры. Теперь, как я понимаю, будут использоваться в том числе дистанционные методы образования и врачам не надо будет приезжать в Москву, чтобы повышать квалификацию. Это снимает необходимость в значительном объеме штатного расписания и большом количестве сотрудников.
Система здравоохранения — такая область, где учиться надо постоянно, поэтому послевузовское образование — это перманентная история, оно нужно каждому врачу до его последнего дня. Однако послевузовское образование перевести на дистанционное значительно проще. Начинающих студентов невозможно научить резать трупы дистанционно, а уже действующего врача научить теоретическим знаниям можно, и он на практике сам их зафиксирует. Человек имеет возможность стажироваться, сидя на своем рабочем месте.
Насколько я знаю, оптимизация сейчас идет только в МГМУ имени Сеченова, поскольку он первым внедряет новые методы обучения. Дальше, возможно, будет пересмотрена вся система послевузовского образования.
обложка: Сергей Карпов/ТАСС
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