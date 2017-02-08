В университете проводятся плановые мероприятия по оптимизации системы послевузовского профессионального образования. В частности, в последние годы факультет послевузовского профессионального образования врачей был преобразован в Институт профессионального образования. Это повышает его статус и требования к программам ДПО.

Сокращение ставок не затронет основных работников. Конечно, у нас происходит ротация кадров, но она касается преимущественно тех, кто минимально занят в образовательном процессе. Нам важно, чтобы специалист работал у нас на полной ставке. Зарплата профессорско-преподавательского состава в Первом МГМУ им. И. М. Сеченова выше среднего по отрасли и составляет порядка 100 тысяч рублей. Поэтому мы заинтересованы в эффективных работниках, от которых хотим получать высококачественное преподавание дисциплин. Нам важно, чтобы сотрудник полностью отдавал себя образовательному процессу.

В понедельник на Ученом совете решения по оптимизации и усилению основных направлений подготовки были приняты единогласно.