В конце сентября компания «Яндекс» объявила, что в приложении для медицинских онлайн-консультаций «Яндекс.Здоровье» появилась возможность пообщаться с ветеринаром. Это первый случай в российской (а возможно, и в мировой) практике, когда технологическая компания такого уровня создает сервис для владельцев домашних животных.

The Village рассказывает об этом и других приложениях и сервисах для обучения, игр, лечения, тренировок и ухода за питомцами.

«Яндекс.Здоровье»

iOS, Android

С животными приложение работает так же, как и с людьми. Владелец может связаться с ветеринаром по видео- и аудиосвязи, а также в текстовом чате. Услуга доступна с восьми утра и до полуночи по московскому времени. С сервисом сотрудничают специалисты ветеринарной клиники «Зоовет».

Кроме собак и кошек, врачи готовы ответить на вопросы о хомяках, мышах, морских свинках и других домашних грызунах, а также черепахах, ящерицах, птицах разных видов, змеях и обезьянах, что делает сервис самым универсальным из всех, что есть в этом списке. Само приложение бесплатное, а вот консультации стоят денег. Первое обращение обойдется в 99 рублей, а каждое последующее — в 499 рублей. Чтобы не забыть советы специалиста, после консультации их вышлют пользователю в отдельном отчете.

PetCoach

iOS, Android

Бесплатный аналог «Яндекс.Здоровья», но только для тех, кто знает английский. В базе приложения имеются самые разные специалисты, то есть обратиться за помощью можно не только к ветеринарам, но и, например, к специалистам по дрессировке.

Dosecast

iOS, Android

Сервис с большой базой данных лекарств. Он напоминает, когда нужно принять ту или иную таблетку, какая должна быть доза, совместима ли она с едой или алкоголем и так далее. Работает с препаратами для животных.

AnimalDonor

Сайт

Всемирный проект по поиску донорской крови для домашних животных — собак, кошек, хорьков, кроликов и морских свинок. Работает во всех крупных городах России. Здесь можно зарегистрировать своего питомца в качестве донора.

Whistle

iOS, Android

Приложение, работающее в связке с трекером (довольно дорогим — от 59 долларов со скидкой), в режиме реального времени показывает, где сейчас находится домашнее животное, и сообщает его пульс, вес и температуру. На основе этой информации сервис также предупреждает, когда и из-за чего питомцу может стать (или уже стало) плохо — это может быть необходимым для владельцев пожилых и страдающих хроническими заболеваниями животных. Приложение работает с 12 трекерами.

Doglogbook

iOS, Android

Разработанное сотрудниками ветеринарного факультета Университета Сиднея приложение можно назвать Swarm для собак. В нем можно вести учет всего, что происходит с вашей собакой: прогулок, тренировок, приема лекарств и тому подобных вещей. Все это может помочь ветеринару поставить грамотный диагноз.

Paw Tracks

iOS

Аналог Doglogbook. Он больше подойдет тем, кто ухаживает за животным вместе с друзьями, соседями или семьей. В приложение можно записывать информацию о том, когда и сколько собака ела и гуляла, сколько времени прошло с тех пор, кто этим занимался и другие данные.

«Собака-гуляка»

Сайт

Сервис для выгула собак в Москве. Его представители обещают, что догситтер будет гулять с собакой два-три раза в день, кормить ее по привычному для питомца расписанию, следить за ее физическим и эмоциональным состоянием. Также сотрудник сервиса будет ежедневно составлять отчет «Как прошел день» с фотографиями и GPS-картами прогулок, которые затем отправляются хозяину.

Еще компания предлагает услугу «няня для собак». Она нужна в тех случаях, когда собаку нельзя оставить дома одну: если она «сильно хулиганит, рвет мебель, воет и гавкает». Няня приходит к заказчику домой, кормит пса, гуляет и играет с ним до прихода хозяина. Сотрудник сервиса также может прийти «проведать собаку и выйти на короткую прогулку».

В Москве также работает аналогичный сервис «Надодог», в других городах России — «Догси».

Kittyo

iOS, Android

Дорогой (от 249 долларов) девайс, похожий на кофемолку. Он позволяет хозяину играть со своим котом, находясь вне дома. В гаджете установлена камера, лазерная указка, микрофон и даже диспенсер для выдачи корма.

Walk for a Dog

iOS, Android

Приложение, предлагающее поддержку организациям, которые занимаются помощью животным. Механизм такой: чем больше вы гуляете со своей собакой, тем больше поступает на счет выбранной вами организации (российских в списке, кажется, нет).

iKibble

iOS, Android

Небольшое приложение, которое подсказывает, можно ли собаке есть те или иные блюда, которые обычно едят люди. Яблоко, например, скормить псу можно, а вот абрикос и тем более пшеницу лучше даже не пробовать.

P5 Dog Training App

iOS, Android

Сервис для дрессировки собак. В зависимости от веса, породы и возраста животного определяет, что нужно делать, чтобы собака лучше вас слушалась, сбросила вес или научилась делать какие-нибудь трюки.

Упражнения сгруппированы в гиды, за прогрессом в обучении собаки можно следить.

Cat Buddy и Dog Buddy

iOS и iOS

Еще одно приложение для мониторинга здоровья животных. Напоминает про прием лекарств, следит за весом, дает советы по оказанию первой помощи кошке или собаке.

iClicker и Puppy Clicker Training

iOS, Android

Приложения-кликеры, также предназначенные для дрессировки собак. Считается, что они больше подходят для тренировки щенков, чем угощения. Аналогичное приложение есть и для кошек.

BarkCam

iOS, Android

Мяукающее, крякающее, гремящее и издающее другие звуки приложение, которое должно, по идее, заставить собаку или кошку посмотреть в камеру, чтобы получилась хорошая фотография.