К «Ночи искусств», которая пройдет в Москве 4 ноября, в Третьяковской галерее подготовят аудиогиды с экскурсионной программой, озвученные российскими деятелями культуры. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Третьяковки.

«По экспозиции XX века на Крымском Валу будет подготовлен специальный путеводитель, в котором примут участие известные культурные деятели. Путеводитель можно будет бесплатно скачать на свой смартфон, походить по музею и послушать экскурсии, которые будут читать режиссер Андрей Кончаловский, дирижер Теодор Курентзис, искусствовед Ольга Свиблова и директор Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина Марина Лошак», — рассказали представители Третьяковской галереи, добавив, что аудиогид будет только на русском языке.

«Ночь искусств» пройдет в столице 4 ноября. Она продлится с 18:00 до полуночи. Пока известно о двух участниках программы: это Третьяковская галерея на Крымском Валу и Дарвиновский музей на юго-западе Москвы. В Третьяковке темой выбрано море: «Балет Москва» исполнит постановку, посвященную Ивану Айвазовскому, выставка которого проходит сейчас в галерее. В свою очередь, Дарвиновский музей представит выставку «Все краски Азии», приуроченную к 20-летнему сотрудничеству России и стран АСЕАН. Вход на все мероприятия будет свободным.