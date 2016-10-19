Директор по распространению технологий «Яндекса», программист Григорий Бакунов, выяснил, почему в районе Кремля неправильно работает GPS и основной геолокацией выдает аэропорт Внуково. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В результате расследования Бакунов пришел к выводу, что «где-то в районе Кремля установлено стационарное или передвижное устройство, задача которого — иногда не давать адекватно работать всем системам позиционирования для гражданских».

Для своего расследования программист «Яндекса» взял несколько разных GPS и GLONASS приемников, анализатор частот и объезхал с этим на сигвее несколько раз территорию у Кремля. В результате он выяснил, что внутри Кремля есть мощный передатчик, который имитирует работу GPS и GLONASS спутника на частотах L1 и шумит на частотах L2 и L5. «Чтобы обмануть GPS на этой частоте, нужно имитировать работу спутника, выдавая его время и положение в пространстве».

Затем программист приводит карту, созданную в ходе исследования. «Красные области — зона покрытия „ложным“ сигналом (чем краснее — тем сильнее сигнал), синим — замеры на направление источника сигнала, а желтая звездочка — моя гипотеза о том, где же именно в момент замеров находился источник», — поясняет автор поста.

Изображение взято из Telegram-канала Григория Бакунова

Также Бакунов приводит несколько версий того, почему подмененный сигнал «пересылает» во Внуково. Основная версия — борьба с видео-дронами DJI и им подобными, а во Внукове запрещены полеты серийных дронов.

«Что можно сделать, чтобы временно не страдать? Если у вас Андроид — выключить GPS. Если у вас iOS — смириться. Если у вас дрон от известных производителей — летать в других местах», — заключает Бакунов.