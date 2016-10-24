В мэрию Москвы подана заявка на проведение митинга 5 ноября за ужесточение наказания по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя группы «Зооправо» Анастасию Федюнину.

«Подали заявку в правительство Москвы на митинг, на 5 число с двух до шести. Площадь Яузских Ворота, Устьинский сквер», — сказала Федюнина. Помимо ужесточения наказания, митингующие хотят добиваться принятия закона об ответственном обращении с животными и декларации прав животных. Также среди их требований — ужесточение наказания за пропаганду зоосадизма и привлечение к уголовной ответственности тех, кто жестоко обращается с животными.

Ранее две девушки из Хабаровска разместили на своих страничках в интернете кадры истязаний животных, которых они забирали к себе, чтобы якобы приютить. В отношении одной из девушек сейчас возбуждено уголовное дело. Вторая девушка проходит по делу свидетелем.