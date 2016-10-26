Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил «рекордный» дефицит бюджета столицы на 2017 год. Об этом сообщает «Интерфакс».

С бюджетом, несмотря на увеличенный дефицит, все достаточно спокойно — дефицит носит технический характер. Мы не собираемся в ближайшие годы занимать на рынке, более того, будем гасить предыдущие долги. Большую часть уже погасили, осталась небольшая сумма, в течение 2017 года практически уйдем в ноль по долгам, что является рекордом для страны и для субъекта Федерации Сергей Собянин, мэр Москвы

По словам мэра, несмотря на кризис, экономические показатели в городе неплохие, а правительство Москвы ведет жесткую политику по оптимизации расходов.

25 октября стало известно, что бюджет Москвы на 2017 год сверстали с рекордным при нынешнем мэре Сергее Собянине дефицитом. Из него следует, что в 2017 году дефицит бюджета Москвы составит 218 миллиардов рублей, или 11 %. По сравнению с действующим бюджетом на 2016–2018 годы он увеличился почти в 6,5 раза. Раньше в план закладывался дефицит в 34 миллиарда рублей, или 2 %.