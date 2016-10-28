Каток в парке Горького начнет работать 17 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы Павла Ливинского.

«Зимой 2016/2017 во дворах, парках и на зеленых территориях Москвы будут работать 1 445 катков, в том числе 187 катков — с искусственным льдом и 1 258 — с естественным льдом», — уточнил Ливинский.

По его словам, все катки с искусственным льдом будут открывать по мере готовности после 15 ноября. Заливка естественных катков будет зависеть от погоды.