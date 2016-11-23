Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в интервью радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировал реакцию недовольных выставкой Яна Фабра посетителей музея. Пиотровский, в частности, заявил, что «уровень злобы в стране слишком велик».

У нас самый главный вопрос стоит, вопрос такой типичный для русской интеллигенции: «Звать ли городового?» Вот у меня такие пачки писем о том, что мы мерзавцы и делаем ужасные выставки и надо нас жестко наказать. Когда люди пишут, дискутируют — это замечательно, эта выставка сделана для того, чтобы люди дискутировали. А когда пишут, что всех надо распять, повесить, расстрелять, выгнать и так далее, то это уже вызывание городового мИхаил пиотровский, директор Эрмитажа

Директор Эрмитажа отметил, что Эрмитаж заботится о животных «лучше других», а выставка Фабра является не издевательством, а «криком». «Когда люди в заботе о животных почти ругаются матом и призывают повесить, распять тех или других, то я, позвольте, сильно не верю», — резюмировал Пиотровский.

Выставка Яна Фабра в Эрмитаже вызвала широкий общественный резонанс. Некоторых посетителей музея возмутили представленные на выставке чучела животных. Работы Фабра раскритиковали и в РПЦ. В защиту художника и музея высказались искусствоведы. Одобрил выставку и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.