«Деловой Петербург» предлагает платный вызов журналистов издания на судебные разбирательства. Стоимость этой услуги составляет 100 тысяч рублей, сообщают «Ведомости». Оформить вызов репортера в суд можно через коммерческий отдел издания.

Услуга предлагается тем компаниям, которые боятся необъективных судей. В издании считают, что присутствие в зале суда журналиста удерживает судью от вынесения неправосудного решения.

За 100 тысяч рублей издание обеспечит присутствие журналиста в зале суда и освещение судебного процесса в специальной рубрике «Судебный арбитраж». По словам главного редактора «Делового Петербурга» Максима Васюкова, этот метод монетизации в издании ввели недавно. За месяц услугой платного вызова репортера воспользовались пять или шесть раз.

«Есть сложность в типологизации: это грань между редакционным материалом и нативной рекламой», — утверждает Васюков. Вместе с тем в издании гарантируют объективность освещения судебных процессов.

Пишущие о процессе журналисты не знают, кто именно оплачивал услугу, а в заметках из суда представляются точки зрения всех сторон конфликта, утверждают в «Деловом Петербурге».