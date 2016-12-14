На реконструкцию кинотеатра «Художественный» выделят порядка милллиарда рублей. Об этом во время пресс-конференции по поводу будущего кинотеатра заявил предприниматель Александр Мамут, сообщает корреспондент The Village. Работы будут идти около 18 месяцев. Таким образом, реконструкцию завершат не ранее лета 2018 года.

Акционерное общество «Пионер», которое принадлежит инвестиционному фонду Мамута A&NN Investments Ltd., взяло в аренду у государственного учреждения культуры «Московское кино» здание кинотеатра с 1 декабря 2016 года по 30 ноября 2036 года. За основу была взята договорная модель аренды с инвестиционными обязательствами — программе «1 рубль за 1 квадратный метр», рассказали на пресс-конференции.

По словам Мамута, концепция «Художественного» будет похожа на концепцию «Пионера». «Цену на билет будет определять рынок», — добавил он.

Арендатор должен будет реконструировать кинотеатр за три года, на время ремонта действует обычная ставка — 2 миллиона 998 тысяч рублей в месяц, по льготной ставке здание можно начать арендовать после окончания реконструкции. Затем арендатор должен безвозмездно предоставлять городу кинотеатр на один месяц в году для проведения культурных мероприятий.

Архитектурное бюро, которое займется ремонтом здания, еще не определено. Для его выбора планируется провести конкурс. Мамут не стал отвечать на вопрос о том, готов ли проект реконструкции.

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский во время пресс-конференции заявил, что ведомство намерено взыскать неустойку с ООО «Сианстрой», выполнявшее работы по реставрации кинотеатра «Художественный» с 2014 года, когда он был закрыт на ремонт. Причиной такого решения стало «недобросовестное исполнение подрядчиком своих обязательств».

Также Кибовский напомнил, что при ремонте театра «Эрмитаж», который также проводил «Сианстрой», также были выявлены нарушения. По этому факту завели уголовное дело.

Кинотеатр «Художественный», построенный по проекту архитекторов Николая Благовещенского и Федора Шехтеля, открылся на Арбатской площади в 1909 году. С февраля 2014 года он закрыт на реконструкцию. Изначально открыть кинотеатр планировалось в 2016 году, однако сроки несколько раз сдвигались.

Александр Мамут — председатель попечительского совета института «Стрелка» и управляющий акционер Rambler&Co. С 2008 года он владеет кинотеатром «Пионер» на Кутузовском проспекте.