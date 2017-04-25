Государственная дума намерена объединить свои информационные ресурсы в мультимедийную структуру. В нее войдут обновленный сайт нижней палаты, аккаунты в соцсетях и передача «Парламентский час». Реализовывать идею будет новый отдел современных информационных технологий и новых коммуникаций, сообщают «Известия».

В новую структуру войдут 20 специалистов, среди которых — начальник отдела, три его заместителя, а также советники, консультанты и журналисты объединенной редакции. Собеседники «Известий» в аппарате Госдумы заявили, что фактически речь идет о создании так называемого медиахолдинга, в который войдут думские информационные активы.

В обязанности отдела будет входить трансляция парламентского контента в интернет и работа с его пользователями, в том числе создание новых площадок и приложений. «По данным проведенного соцопроса, более 55 % наших избирателей всю информацию берут из интернета, а не из официальных СМИ. Поэтому решено создать новую структуру, которая будет заниматься взаимодействием с интернет-сообществом. Ее задача — доводить до избирателей наши законопроекты, всю нашу работу», — пояснил собеседник издания, близкий к организационному процессу.