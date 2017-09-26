Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил 210 участков, куда расселят жителей сносимых по программе реновации хрущевок. В этом списке есть 12 домов, которые уже сдали в эксплуатацию. Переселять москвичей в эти дома начнут уже в конце декабря. Жители каких домов переедут по этим адресам, станет известно ближе к концу года.

The Village показывает и рассказывает, в каких домах будут жить первые переселенцы по программе реновации.

Неутихающие обсуждения в соцсетях и СМИ показывают, что жителей расселяемых домов больше всего волнует транспортная доступность нового места жительства, качество строительства, удобство планировки и инфраструктура.

Две стартовые площадки расположены на Дмитровском шоссе. Это дом № 68 и первый корпус дома № 74. Станции метро в пешей доступности здесь нет. Ближайшая станция — «Окружная» Московского центрального кольца. Идти до нее пешком более 20 минут.

Дмитровское ш., 68

Дмитровское ш., 74, корп. 1

Четыре дома находятся на соседней улице — Бескудниковском бульваре. Путь отсюда до «Окружной» займет несколько больше — около получаса пешком. Можно также добраться на автобусе, но время сэкономить не получится: маршруты Google-карт показывают, что дорога на общественном транспорте займет 28 минут. Правда, через некоторое время в районе появятся новые станции.

«В 2018 году планируется открытие северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии и станции метрополитена „Верхние Лихоборы“. В 2019 году планируется открыть станцию метро „Улица 800-летия Москвы“», — рассказывает Роман Родионцев из Est-a-Tet.

Цена за квадратный метр новостройки массового сегмента в районе — около 160 тысяч рублей

Бескудниковский б-р, 11, корп. 1 (по аналогичному проекту построен дом № 13 на той же улице)

Бескудниковский б-р, 5

Один из домов расположен по адресу Щелковское шоссе, 74. «Его построили в 2015 году, это панельное 14-этажное здание. Судя по внешнему виду, плохо заселяемое. Выглядит оно крайне плохо, находится на первой линии. Дело в том, что есть такие панельные дома, которые выкрашены в яркие цвета для того, чтобы улучшить внешний вид. Но при этом дом выглядит бледно, плохо, краска уже начала отлетать. Я сама как-то смотрела в этом районе квартиру, но в этом доме я даже не стала бы присматриваться к жилью», — рассказала The Village про это здание Эвелина Ишметова, директор по консалтингу и развитию инвесткомпании Key Capital.

Цена за квадратный метр новостройки массового сегмента в районе — ОКОЛО 159 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Щелковское ш., 74

Две многоэтажки сдадут под программу реновации на проспекте Вернадского — это дом № 61, корпус 1, и дом № 69. Эти дома расположены значительно ближе к метро — дорога до одноименной станции займет 7–10 минут.

«Район проспекта Вернадского можно обозначить как наиболее престижный из всех перечисленных. Здесь расположены два парка: 50-летия Октября и парк Олимпийской деревни», — комментирует Родионцев.

Цена за квадратный метр новостройки массового сегмента в районе — ОКОЛО 154 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

пр-т Вернадского, 61, корп. 3

Дома № 59б по улице Красных Зорь в Можайском районе пока нет на панорамах карт «Яндекса» или Google, однако его несложно найти на снимках в Instagram. Прямо напротив дома недавно благоустроили берег пруда, оборудовав там деревянный настил со скамейками и место для прогулок.

Ближайшая станция метро —«Кунцевская», путь пешком до нее займет около 20 минут.

Публикация от Фотографирую все,что нравится👀 (@s_tattiana) Апр 24 2017 в 10:09 PDT

Квартиры в этом доме уже продаются. В одном из видео на YouTube видно, как выглядит внутри двухкомнатная квартира.

Еще один дом находится на 5-й Парковой улице, 62б. Здесь строит жилой комплекс КП «УГС». Здание будет 18-этажным и трехуровневым. Фотографии с площадки и схемы планировки квартир можно найти на форуме жителей района.

Новостройка по улице Гжатской, 16, корпус 1. Фотографии самого дома и планировок также выложены на форуме местных жителей. «Чего точно не хватает этому дому, так это машино-мест (их всего 33). Живу через дом, и у нас уже сейчас все дворы забиты. Что будет, когда заселится этот дом, даже и не представляю», — пишет один из пользователей. Также в комментариях жалуются на плохую ситуацию с транспортом и удаленность поликлиники.

обложка: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы