Оставленные

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Большой материал о людях, которые пропали без вести, и о родственниках, которые их до сих пор ждут. Люди ходят на работу, встречаются с друзьями и гуляют в парках, а потом вечером обычного воскресенья исчезают. Перестают открывать дверь и не отвечают на звонки. Их родные не знают, когда вернется пропавший и жив ли он вообще. Жизнь в неизвестности может длиться годами и десятилетиями.

За прошлый год в Москве подали более 10 тысяч обращений в полицию о пропаже. По статистике поискового отряда «Лиза Алерт», 20 % исчезнувших так и не удается найти. Труп одного из пропавших, о которых идет речь в тексте, нашли после публикации материала в девяти километрах от места пропажи. Его машина восемь месяцев стояла на оживленной улице.