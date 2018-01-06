Девять материалов, которые по каким-либо причинам собрали меньше просмотров, чем могли бы. Исправляем недоразумение.
Выживальщики
Есть люди, которые даже в мирное время каждый день готовятся к войне, стихийным бедствиям или к концу света. Так называемые выживальщики создают клубы и закрытые группы, где учатся пользоваться оружием и строят бункеры на случай «большого *******». Они могут сами зашить себе рану, развести огонь при помощи презерватива, а также знают, как бороться с росомахами, метелью и ледяным дождем.
Малевич — Лисицкий: Как смотреть выставки художников-революционеров
До конца февраля в Москве проходят выставки знаковых советских авангардистов: Казимира Малевича и его ученика Эль Лисицкого. В подробном гиде мы отобрали произведения художников и составили инструкцию по тому, как правильно их смотреть.
Интервью со Степаном Казарьяном
Продюсер фестиваля «Боль», а также бывший промоутер популярных российских групп — об удивительном мире лапшички фо-бо, конфликте с «Буераком», о том, чем Москва и Петербург похожи на Нью-Йорк и почему Дудь — это «деградация российской журналистики».
Как незрячий Алексей Любимов работает экспертом по доступности интернета в «Яндексе» и других компаниях
Алексей Любимов потерял зрение после школы, но это не помешало ему окончить психфак и помогать слепым и слабовидящим учиться самостоятельно ориентироваться в пространстве. С Алексеем легко связаться в фейсбуке, его страница в соцсети пестрит новостями: вот он подписывает петицию против платных парковок, вот поздравления после защиты кандидатской, вот заметки из жизни семьи Алексея — его жены Марты и их маленького сына. Сейчас Любимов работает в «Яндексе» и занимается тем, чтобы люди с ограниченными возможностями могли пользоваться интернетом наравне с остальными.
Кучино: Жизнь рядом со свалкой, закрытой Путиным
Полигон «Кучино» в Балашихе — единственный подмосковный полигон, который закрыли благодаря протестам местных жителей. Сейчас на свалке проходит рекультивация, однако от кучи мусора до сих пор исходит зловонный запах, который безуспешно пытаются перебить духами. Андрей Яковлев и Екатерина Балабан провели больше недели на полигоне, чтобы узнать, как люди десятилетиями живут и работают на свалке, строят дома из мусора и зарабатывают на отпуск в Крыму.
15 лучших новых общественных зданий России
Мало спроектировать здание — важно еще и правильно его построить. В этом материале мы попросили архитекторов рассказать нам о финалистах премии «Приметы городов» 2017 года. В подборке — лучшие новые общественные здания за пределами Москвы, среди которых детская футбольная академия и винодельня в Краснодарском крае, Электросталеплавильный комплекс в Первоуральске, а также музей-заповедник «Куликово поле».
Оставленные
Большой материал о людях, которые пропали без вести, и о родственниках, которые их до сих пор ждут. Люди ходят на работу, встречаются с друзьями и гуляют в парках, а потом вечером обычного воскресенья исчезают. Перестают открывать дверь и не отвечают на звонки. Их родные не знают, когда вернется пропавший и жив ли он вообще. Жизнь в неизвестности может длиться годами и десятилетиями.
За прошлый год в Москве подали более 10 тысяч обращений в полицию о пропаже. По статистике поискового отряда «Лиза Алерт», 20 % исчезнувших так и не удается найти. Труп одного из пропавших, о которых идет речь в тексте, нашли после публикации материала в девяти километрах от места пропажи. Его машина восемь месяцев стояла на оживленной улице.
Деньги из-под земли: Как заработать на поиске кладов
Профессиональный кладоискатель рассказал о сокровищах Смутного времени, драгоценностях в хрущевках, современном золоте на пляжах Крыма и о том, как найти миллион долларов в Яузе. А еще вся его деятельность вне закона.
14 учеников — 17 травм: Как перевоспитывали детей в школе закрытого типа «Шанс»
Громкая история об избиениях и вымогательствах в московской школе «Шанс», в которой учатся дети, осужденные за кражи, грабежи, сбыт наркотиков и убийство. Два ребенка терроризировали остальных 12 учеников, при этом их родители и сотрудники заведения знали о ситуации, но молчали: агрессоры угрожали им насилием и ссылались на связи в департаменте соцзащиты. После публикции этого материала директора школы «Шанс» Кирилла Кубарева уволили из-за уголовного дела о халатности.
Фотографии: обложка, 5, 7 — Катя Балабан, 1 — Иван Анисимов, 2 — Нижегородский государственный художественный музей, 3 — Марго Овчаренко, 4 — Андрей Грейс, 6 — Приметы городов, 8 — Евгений Величев, 9 — Анаит Оганян.
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