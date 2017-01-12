Главная, на мой взгляд, проблема в том, что у каждой из сторон, которые наблюдают за этой ситуацией и в ней участвуют с разной степенью интенсивности, есть своя справедливость.

Возьмем, с одной стороны, секулярного человека, которого у нас очень много (даже большинство): это те люди, которые, может быть, и красят яйца или покупают куличи на Пасху, но в церковь не ходят и уважают ее на расстоянии. Для них эта ситуация может быть довольно серьезным знаком того, что клерикализм наступает — это выглядит как тотальная несправедливость. Дело даже не в том, что собор изначально был построен как не принадлежащий Церкви (он принадлежал Министерству императорского двора), а в том, что секулярный человек видит в этом акте прежде всего коммерческую инициативу. А также инициативу, связанную с поддержкой реноме РПЦ как института, который претендует на воплощение в себе национальной традиции, что вообще-то неправда: национальной традицией занимаются школа и государство (это прежде всего уроки литературы и истории), а не Церковь. И в этом смысле размещение Русской православной церкви в здании, которое является одним из символов Петербурга, — это, конечно, очень сильное действие.

С другой стороны, для тех же секулярных (или полусекулярных) наблюдателей желание РПЦ получить Исаакиевский собор объясняется такой очень простой вещью, как необходимость новой команды епископа (митрополита Варсонофия — Прим. ред.) найти дополнительные доходы для своих людей. Это очень понятно. Это делают все политики. В этом смысле Церковь действует как политический институт. И это тоже не нравится секулярному наблюдателю, потому что ему хочется, чтобы Церковь отвечала за остатки этики и всего хорошего в нашем обществе.

С точки зрения православного человека, думаю, возвращение (или приобретение) РПЦ Исаакиевского собора — большая победа. Она кажется особым триумфом, потому что полтора года назад уже была попытка передачи собора Церкви. Тогда не получилось.

Если говорить про внешних наблюдателей — тех, кто интересуется из-за рубежа происходящим в России — для них эта ситуация, конечно, свидетельствует о репутационном падении нашей страны. Это наступление клерикализма и победа государства над обществом. Для них будет самым значимым то, что Церковь поднадавила, использовала административный ресурс, знакомства, обратилась к правильным людям, и город — который поначалу сказал «нет, так не пойдет» — сдался. Ситуация с передачей собора РПЦ отвечает ожиданиям внешнего наблюдателя насчет России: «Ну конечно, все молчат — власть делает что хочет».

Трудно предсказывать, получит ли ситуация большой резонанс. В первый раз, летом 2015 года был эффект новизны. Когда впервые Церковью были заявлены права на этот собор — новым епископатом, новой командой, «чужими», — это вызвало эффект разорвавшейся бомбы: «Да кто вы такие, да как можно?!» Мне кажется, теперь реакция не будет такой сильной. Но это зависит от разных вещей. И конечно, самым ожидаемым и самым сильным может быть выступление градозащитников.

Почему все же передача собора РПЦ возмущает горожан больше, чем значительное повышение платы за проезд в общественном транспорте? Исаакий — как флаг, который вроде бы никакого практического значения не имеет, но на помойку его выбрасывать, осквернять нельзя. То, что называется святыней. У понятия «святыни» необязательно религиозный смысл — в данном случае речь о культурно-сакральном. Это то, что касается каждого. Исаакиевский собор является репрезентацией города, истории. Это то, с чем люди себя легко соотносят. Они не реагируют на то, что касается их повседневной жизни, может быть, потому, что не верят, что действительно могут что-то сделать. Кроме того, у них нет опыта сопротивления такого рода. А в данном случае они понимают, что речь идет о чем-то очень видимом, вокруг чего можно сплотиться, но что при этом не требует реального участия.