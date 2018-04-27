Комментарии«Иначе мы не народ, а тряпка»: Врачи против запрета на импорт лекарств
От чего на самом деле лечат кора дуба и боярышник, на которые призывают перейти российские политики
В середине мая Государственная дума рассмотрит законопроект об «антиамериканских санкциях». Один из его пунктов запрещает ввоз на территорию Российской Федерации лекарственных препаратов и медикаментов, произведенных в США. 14 апреля на канале «Россия 1» во время эфира программы «60 минут» вице-спикер Госдумы Петр Толстой порекомендовал россиянам лечиться корой дуба и боярышником. Позже сенатор РФ Сергей Лисовский призвал россиян не тратить денежные средства на западные лекарства, а лечиться марганцовкой и аскорбиновой кислотой.
Законопроект вызвал возмущение медицинского сообщества, вчера перед зданием Госдумы прошел пикет против него. The Village поговорил с врачами и выяснил, что они думают о законопроекте и какие болезни на самом деле можно вылечить корой дуба.
Текст
Елизавета Клиндухова
Заур Омаров
стоматолог
Я думаю, вы понимаете, что депутаты говорят о том, в чем не разбираются. Что они этим собрались лечить? Настойка и раствор коры дуба используются для лечения десен, а именно для дубления. Дубление — это процесс сужения сосудов и предотвращения кровотечения. Витамин C, то есть аскорбиновую кислоту, обычно используют для укрепления иммунитета, марганцовку — для стерилизации ран, прижигания, а слабый раствор марганцовки для полоскания рта. Сами депутаты, наверное, лечатся по-другому.
Елена Н.
гастроэнтеролог
Я далека от политики. Но то, что сейчас происходит, очень грустно. С помощью коры дуба, боярышника, марганцовки и аскорбиновой кислоты можно решить несколько проблем: боярышник используют в комплексной терапии сердечно-сосудистых заболеваний, марганцовку в сильно разведенном виде — для наружного обеззараживания, для остановки диареи и в некоторых случаях — при атопическом дерматите. Но есть сложные заболевания, которые требуют лекарственных средств хорошего качества. А то, что творится на российском фармацевтическом рынке, — это игра, которая называется «то ли не от того лечим, то ли не тем лечим».
Антон Лобода
врач общей практики, Европейский медицинский центр
Если я правильно понял, то в законопроекте говорится о запрете импорта на те препараты, аналог которых имеется в России или странах Востока. То есть азиатские дженерики (лекарственные средства, продающиеся под международным непатентованным названием, отличающимся от фирменного названия разработчика препарата. — Прим. ред.) могут занять место американских медикаментов. На врачах, я думаю, законопроект никак не скажется: придется адаптировать назначения. А вот пациенты могут винить врача, если терапия не даст должного эффекта, и это будет его дискредитировать. Дженерики не настолько эффективны и чисты, как первичный препарат, так что, на мой взгляд, эффективность лечения может упасть.
Можно ли лечить что-то корой дуба и боярышником? Очень сомневаюсь. В былые времена, когда медицина находилась на низком уровне, приходилось использовать все эти препараты, потому что просто больше ничего не было. Марганцовку использовали как антисептик, аскорбиновую кислоту принимали при дефиците витамина C. Теперь несколько другое время, и есть средства с доказанной эффективностью.
Заявления Толстого и Лисовского я считаю странными, но они не врачи, так что на подобные популистские высказывания имеют полное право.
Халисат Сулейманова
фитотерапевт
Я полностью согласна с Петром Толстым и Сергеем Лисовским, которые порекомендовали россиянам лечиться корой дуба, боярышником, марганцовкой, аскорбиновой кислотой и не тратить денежные средства на лекарства. Это было сказано в общем, но можно перечислять и перечислять список тех лекарственных препаратов, которые изготовлены на основе трав. Раньше существовали специальные отряды по сбору лекарственных трав. Собирали шиповник, боярышник, сдавали на фармацевтические фабрики. Ввозимые в Россию западные лекарства изготовлены на основе синтетических материалов. Это способствует росту раковых клеток. Если же в Советском Союзе в онкологических центрах в очереди к врачу сидели один-два человека, то сейчас люди записываются на два месяца вперед. Настолько онкология процветает. Люди могут сами собирать травы, готовить отвары, настойки — есть много литературы, в которой описываются все свойства растений и противопоказания. И не надо тратить деньги. Есть эффект от лечения и нет противопоказаний.
Если влияние на человеческий организм лекарств на растительной или животной основе часто бывает предсказуемым в силу того, что компоненты, входящие в их состав, имеют схожую структуру с клетками человека, то воздействие синтетических компонентов может быть довольно жестким и вызывать много побочных эффектов и других нежелательных реакций. Просто люди обленились готовить отвары, готовить настойки и принимать их.
Алексей Эрлих
врач-кардиолог, ГКБ № 29:
Если честно, то даже жалко времени на обсуждение этих народных методов. Коротко: ничего ими вылечить (в прямом смысле этого слова) нельзя. Вот вам для развлечения настоящее исследование о некоторых свойствах дерева.
Я считаю, что, если чиновник говорит подобные вещи, не нужно это обсуждать и стебаться. Напротив, нужно давать отпор тем людям, которые такое говорят. Такие депутаты / чиновники должны быть подвергнуты общественной обструкции, в первую очередь — со стороны СМИ. Все, что я думаю об этой ситуации, я написал в своем открытом письме депутатам. Не знаю ни одного врача, который бы думал иначе. Выход — всеми способами давить на людей, принимающих решения. Иначе мы не народ, а тряпка.
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