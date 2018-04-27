Если я правильно понял, то в законопроекте говорится о запрете импорта на те препараты, аналог которых имеется в России или странах Востока. То есть азиатские дженерики (лекарственные средства, продающиеся под международным непатентованным названием, отличающимся от фирменного названия разработчика препарата. — Прим. ред.) могут занять место американских медикаментов. На врачах, я думаю, законопроект никак не скажется: придется адаптировать назначения. А вот пациенты могут винить врача, если терапия не даст должного эффекта, и это будет его дискредитировать. Дженерики не настолько эффективны и чисты, как первичный препарат, так что, на мой взгляд, эффективность лечения может упасть.

Можно ли лечить что-то корой дуба и боярышником? Очень сомневаюсь. В былые времена, когда медицина находилась на низком уровне, приходилось использовать все эти препараты, потому что просто больше ничего не было. Марганцовку использовали как антисептик, аскорбиновую кислоту принимали при дефиците витамина C. Теперь несколько другое время, и есть средства с доказанной эффективностью.

Заявления Толстого и Лисовского я считаю странными, но они не врачи, так что на подобные популистские высказывания имеют полное право.