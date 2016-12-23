Студенты и аспиранты театроведческого факультета ГИТИСа решили бойкотировать занятия, пока ректор университета Григорий Заславский вновь не созовет ученый совет, чтобы обсудить судьбу факультета. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Учащиеся выступили с таким заявлением после двух встреч с Заславским 21 и 22 декабря, на которых, по их словам, не прозвучало «ничего адекватного и выдерживающего критики» о мотивах и целях слияния театроведческого и продюсерского факультетов. В частности, глава учебного заведения не смог ответить на вопрос, почему столь радикальные изменения проводятся в канун новогодних праздников, притом что декан театроведческого факультета Наталья Пивоварова находится в больнице. В повторном созыве ученого совета в полном составе для всестороннего обсуждения принятого им решения Заславский отказал.

Ранее студенты, выпускники и преподаватели ГИТИСа пожаловались на решение Заславского министру культуры Владимиру Мединскому и председателю Союза театральных деятелей Александру Калягину. В ответ на это ректор заявил, что недовольные просто «не думают об истоках решения и не вникают в его аргументы». Он также добавил, что педагоги согласны с идеей объединения факультетов, а у студентов, в принципе, нет права на обсуждение подобных решений. Устав ГИТИСа говорит об обратном.