Родителям пятиклассников в школе № 2065 в Москве удалось добиться отмены православного курса «Истоки». Об этом мама одного из учеников Инна Герасимова рассказала на своей странице в Facebook.

По данным онлайн-издания «Такие дела», теперь «Истоки» заменят на «Светскую этику». Родителям уже предложили подписать документ о замене курса и ознакомиться с учебником кандидата исторических наук Михаила Студенкина. Судя по описанию, пособие направлено на «формирование у младшего подростка мотивации к осознанному нравственному поведению и диалогу с представителями других культур и мировоззрений». Этот вариант родителей «вполне устроил».

В начале декабря родители учеников столичной школы № 2065 пожаловались в Генпрокуратуру на «навязывание религиозной идеологии департаментом образования» Москвы. Их недовольство вызвал обязательный курс «Истоки», в учебнике к которому православие представляется как единственно возможная религия.

В 2015 году министерство образования и науки сделало «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обязательными для изучения в программе 5–9 классах. Тогда же департамент образования Москвы запустил эксперимент по изучению ОДНКНР в объеме одного часа в неделю в 40 школах столицы. При этом родителям пятиклассников рекомендовали выбрать между двумя учебниками — пособием «Православная культура» и курсом «Истоки». Сейчас «Истоки» преподаются в обязательном порядке в 62-х регионах страны.