Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: Balenciaga против мирового голода, гендерно нейтральный гимн Германии, новый «Босс-молокосос» и другие новости.

Победители «Оскара»

Лучшим фильмом на 90-й церемонии «Оскар» признали «Форму воды» Гильермо дель Торо, также получившего награду за лучшую режиссуру. В номинации «Лучший документальный фильм» победила картина «Икар» о российской допинг-системе. Лучшим фильмом на иностранном языке стала «Фантастическая женщина» из Чили, лишившая награды «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Лучшим мультфильмом, в том числе с лучшей музыкой, оказалась «Тайна Коко».

Лучшим актером назвали Гари Олдмана («Темные времена»), а лучшей актрисой — Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). Награды за роли второго плана получили Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Эллисон Дженни («Тоня против всех»).

Лучший оригинальный сценарий оказался у картины «Прочь», а адаптированный — у фильма «Зови меня своим именем». «Бегущего по лезвию 2049» отметили за лучшую операторскую работу и спецэффекты, а «Дюнкерк» — за лучший монтаж, звук и монтаж звука.

Гендерно нейтральный гимн ФРГ

Текст гимна Германии хотят изменить на гендерно нейтральный. Предлагается поменять в гимне слово «отечество» («Vaterland») на «родину» («Heimatland»), а строчку «братски с сердцем и рукой» («Brüderlich mit Herz und Hand») изменить на «отважно с сердцем и рукой» («Couragiert mit Herz und Hand»). Инициатива приурочена к Международному женскому дню.

Balenciaga против мирового голода

Французский дом моды Balenciaga и Всемирная продовольственная программа ООН подписали соглашение о борьбе с проблемой голода. Марка уже пожертвовала 250 тысяч долларов и будет перечислять по 10 % с продаж каждой вещи с логотипом ВПП. Бренд надеется привлечь дополнительные инвестиции в кампанию с помощью партнеров.

Публикация от Balenciaga (@balenciaga) Мар 4, 2018 в 3:05 PST

Рост штрафов для авиадебоширов

Штрафы для авиадебоширов планируют увеличить в десять раз — до 20–40 тысяч рублей. Также власти хотят ввести отдельное наказание — за мелкое хулиганство на транспорте — с штрафом в размере 30–50 тысяч рублей. Сейчас за подобные нарушения штрафуют на 2–5 тысяч рублей.

Флешмоб снеговиков

Из-за сильных снегопадов в Европе начался #snowmanchallenge. Пользователи соцсетей устроили негласное соревнование: кто слепит самого страшного, милого или необычного снеговика.

Публикация от James Fay (@jimbofay) Мар 4, 2018 в 2:32 PST

Тизер финала «Карточного домика»

Netflix выпустил тизер финального сезона сериала «Карточный домик», который покажут осенью 2018 года. Главной героиней в нем станет Клэр Андервуд (Робин Райт). Кевина Спейси в новых эпизодах не будет, так как его отстранили от съемок из-за обвинений в домогательствах.

Новый «Босс-молокосос»

В Сети появился первый трейлер мультсериала «Босс-молокосос: Снова в деле». Дата выхода мультфильма запланирована на 6 апреля.

Клип рэпера 6ix9ine на трек «Billy»

Американский рэпер 6ix9ine выпустил клип на трек «Billy». Видео уже набрало больше миллиона просмотров и значится во вкладке «В тренде» на YouTube.

Эмили Блант в трейлере «Мэри Поппинс возвращается»

Disney опубликовал трейлер фильма «Мэри Поппинс возвращается» с британской актрисой Эмили Блант в роли волшебной няни. В российских кинотеатрах премьера запланирована на январь 2019 года.

Обложка: Netflix