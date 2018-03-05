Утро в миреПобедители «Оскара», новые штрафы для авиадебоширов и тизер финала «Карточного домика»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: Balenciaga против мирового голода, гендерно нейтральный гимн Германии, новый «Босс-молокосос» и другие новости.
Победители «Оскара»
Лучшим фильмом на 90-й церемонии «Оскар» признали «Форму воды» Гильермо дель Торо, также получившего награду за лучшую режиссуру. В номинации «Лучший документальный фильм» победила картина «Икар» о российской допинг-системе. Лучшим фильмом на иностранном языке стала «Фантастическая женщина» из Чили, лишившая награды «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Лучшим мультфильмом, в том числе с лучшей музыкой, оказалась «Тайна Коко».
Лучшим актером назвали Гари Олдмана («Темные времена»), а лучшей актрисой — Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). Награды за роли второго плана получили Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Эллисон Дженни («Тоня против всех»).
Лучший оригинальный сценарий оказался у картины «Прочь», а адаптированный — у фильма «Зови меня своим именем». «Бегущего по лезвию 2049» отметили за лучшую операторскую работу и спецэффекты, а «Дюнкерк» — за лучший монтаж, звук и монтаж звука.
Гендерно нейтральный гимн ФРГ
Текст гимна Германии хотят изменить на гендерно нейтральный. Предлагается поменять в гимне слово «отечество» («Vaterland») на «родину» («Heimatland»), а строчку «братски с сердцем и рукой» («Brüderlich mit Herz und Hand») изменить на «отважно с сердцем и рукой» («Couragiert mit Herz und Hand»). Инициатива приурочена к Международному женскому дню.
Balenciaga против мирового голода
Французский дом моды Balenciaga и Всемирная продовольственная программа ООН подписали соглашение о борьбе с проблемой голода. Марка уже пожертвовала 250 тысяч долларов и будет перечислять по 10 % с продаж каждой вещи с логотипом ВПП. Бренд надеется привлечь дополнительные инвестиции в кампанию с помощью партнеров.
Рост штрафов для авиадебоширов
Штрафы для авиадебоширов планируют увеличить в десять раз — до 20–40 тысяч рублей. Также власти хотят ввести отдельное наказание — за мелкое хулиганство на транспорте — с штрафом в размере 30–50 тысяч рублей. Сейчас за подобные нарушения штрафуют на 2–5 тысяч рублей.
Флешмоб снеговиков
Из-за сильных снегопадов в Европе начался #snowmanchallenge. Пользователи соцсетей устроили негласное соревнование: кто слепит самого страшного, милого или необычного снеговика.
Тизер финала «Карточного домика»
Netflix выпустил тизер финального сезона сериала «Карточный домик», который покажут осенью 2018 года. Главной героиней в нем станет Клэр Андервуд (Робин Райт). Кевина Спейси в новых эпизодах не будет, так как его отстранили от съемок из-за обвинений в домогательствах.
Новый «Босс-молокосос»
В Сети появился первый трейлер мультсериала «Босс-молокосос: Снова в деле». Дата выхода мультфильма запланирована на 6 апреля.
Клип рэпера 6ix9ine на трек «Billy»
Американский рэпер 6ix9ine выпустил клип на трек «Billy». Видео уже набрало больше миллиона просмотров и значится во вкладке «В тренде» на YouTube.
Эмили Блант в трейлере «Мэри Поппинс возвращается»
Disney опубликовал трейлер фильма «Мэри Поппинс возвращается» с британской актрисой Эмили Блант в роли волшебной няни. В российских кинотеатрах премьера запланирована на январь 2019 года.
Обложка: Netflix
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