Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: запрет криптовалют в Иране, смерть старейшей на Земле женщины, новый трек Томаса Мраза и Оксимирона и другие новости.

Новая акция в защиту Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров предложил сделать регулярной акцию в защиту свободного интернета. Следующий массовый запуск бумажных самолетиков состоится в 19:00 в воскресенье, 29 апреля. В первой акции приняли участие десятки городов России. В некоторых из них не только запускали самолетики, но и скандировали: «Те-ле-грам, те-ле-грам, те-ле-грам!» Также участники не забыли о призыве убрать самолетики с улицы.

Публикация от Komarowski Kirill (@komarowski_kir) 22 Апр 2018 в 10:18 PDT

Митинги в Ереване и Москве

В Ереване прошел самый массовый за последние десять дней митинг против бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, избранного премьер-министром страны. По оценкам полиции, в нем участвовали 35 тысяч человек, по оценкам оппозиции — 160 тысяч. Протестующих против неэффективной экономической политики поддержали и в Москве. На акцию пришли около 300 представителей армянской диаспоры, которые заявили, что именно по вине Саргсяна им и пришлось переехать в Россию. На акции задержали около 60 человек.

Публикация от Московские новости (@mosmapnews) 22 Апр 2018 в 11:02 PDT

Иран без криптовалют

В Иране запретили проводить операции с биткоином и другими криптовалютами. Центральный банк страны сослался на то, что виртуальные деньги могут использоваться для отмывания преступных доходов, осуществления платежей между злоумышленниками и поддержки терроризма. Ранее стало известно, что, по одной из версий, блокировка Telegram тоже связана с угрозами, которые несут криптовалюты. По данным «РБК», в ФСБ испугались, что Павел Дуров решил стать «новым Мавроди».

Распухшие батареи Apple

Apple запустила программу по замене батарей у 13-дюймовых MacBook Pro без тач-бара, выпущенных с октября 2016-го по октябрь 2017 года. Из-за отказа некоторых компонентов в них могут вздуться батареи. Аналогичная проблема недавно обнаружилась и у Apple Watch Series 2.

Смерть старейшей на Земле женщины

В Японии на 118-м году жизни умерла Наби Тадзима, считавшаяся старейшей жительницей планеты. С января женщина находилась в больнице. У нее осталось 160 потомков. По данным Общества геронтологических исследований, теперь титул старейшей жительницы перейдет к японке Тийо Мияко, которой через десять дней исполнится 117 лет.

Колокольный Avicii

В голландском городе Утрехе звонарь колокольни Домского собора Мальгоша Фибих исполнила фрагменты из треков «Wake Me Up», «Hey Brother» и «Without You» диджея Тима Берглинга, более известного под псевдонимом Avicii. Он умер 20 апреля в возрасте 28 лет. Это не первый раз, когда подобным образом выражают признательность умершим музыкантам.

Тизер «Острых предметов»

В Сети появился первый ролик экранизации бестселлера Гиллиан Флинн «Острые предметы». Режиссером восьмисерийного сериала для канала HBO выступил Жан-Марк Валле, ранее поставивший «Большую маленькую ложь». По сюжету журналистка Камилла Прикер, которую играет Эми Адамс, возвращается из Чикаго на родину, чтобы написать сенсационную статью о маньяке, убившем нескольких девочек.

Совместный трек Томаса Мраза и Оксимирона

Исполнитель Томас Мраз и рэпер Оксимирон выпустили совместную песню «Stereocoma». Трек стал частью проекта «9 воскресений», в рамках которого Мраз раз в неделю выпускает по новой песне и исполняет ее на концерте.

Обложка: HBO