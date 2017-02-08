Гомеопатия представляет собой терапевтический метод лечения «подобного подобным». Он основывается на том, что вещества, способные в больших дозах вызывать определенные симптомы в организме, в малых концентрациях могут их же лечить. Президиум Российской академии наук считает эти утверждения лженаучными, а сами гомеопатические препараты — опасными для пациентов. The Village вместе с врачами и представителями профильных ведомств разобрался, как не дать себя запутать и научиться отличать такие средства от других лекарств.

Как себя вести в аптеке?

В некоторых аптеках все гомеопатические препараты выставляются на одной витрине с соответствующей вывеской. Если она отсутствует, то вы можете узнать, какое лекарство собираетесь купить, воспользовавшись следующими советами.

Проверьте маркировку на упаковке

В первую очередь необходимо обратить внимание на упаковку. В соответствии с законом «Об обращении лекарственных средств в России» реализация гомеопатических средств разрешена только при наличии соответствующей маркировки — надписи «гомеопатический». Однако в некоторых случаях она либо нанесена слишком мелким шрифтом, либо и вовсе отсутствует.

Обратитесь к инструкции

В Российской ассоциации аптечных сетей напоминают, что нужно внимательно изучать инструкцию к приобретаемым лекарствам. Один из пунктов в ней — «Фармакологическая (или фармакотерапевтическая) группа». Именно здесь будет указано, что препарат относится к гомеопатическим средствам.

В Минздраве добавляют, что такие препараты также отличаются особыми способами приема. Например, в отличие от большинства традиционных лекарств, их кладут под язык или рассасывают.

Изучите состав препарата

Врач-терапевт Алексей Водовозов уточняет, что из-за особенностей регистрации лекарственных средств в России «существуют препараты, которые, по идее, должны относиться к гомеопатическим, но по странному стечению обстоятельств оказались среди настоящих лекарств».

В таком случае первые два совета не помогут — необходимо смотреть на состав препарата, который может быть представлен как на упаковке, так и во вложенной инструкции. Если рядом с ингредиентами указаны обозначения вроде D1, D4, D6 или С6, С30, С400, то это гомеопатическое средство. Буква означает вид разведения: D (реже Х) — десятичное, С — сотенное. А цифра — количество разведений, которое прошел ингредиент. В некоторых случаях она может стоять и до буквы. Так, D6 — 10 в шестой степени — указывает на то, что лекарственное вещество развели в миллион раз.

Как не запутаться на приеме у врача?

Еще один совет заключается в том, чтобы не заниматься самолечением и покупать в аптеках только те лекарства, которые посоветует врач. Чтобы выяснить, могут ли и в поликлинике прописать гомеопатию, мы опросили экспертов.

Виктор Сакулин главный врач мобильной клиники DOC+ По закону, если препарат лицензирован в России как лекарственное средство, врач не обязан информировать пациента о том, что рекомендуемое лекарство относится к гомеопатии. Например, «Оциллококцинум» — это гомеопатическое средство, но его часто назначают без всяких предупреждений. Хотя с точки зрения профессиональной этики врач должен во время каждого визита предупреждать пациента о том, что рекомендует гомеопатию.

Денис Рощин бывший ведущий научный сотрудник ЦНИИОИЗ В соответствии с законом «Об основах охраны здоровья граждан в России» у пациента есть право интересоваться особенностями предлагаемого метода лечения. Он может требовать от врача полной информации о сути запланированного вмешательства, изложенной в доступной форме.