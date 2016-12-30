21 января

У Третьяковской галереи на Крымском Валу выстраивается очередь на Серова

В последние дни работы выставки художника Валентина Серова в Третьяковской галерее на Крымском Валу перед входом собралась огромная очередь из желающих увидеть его работы.

Первая очередь на выставку, которая привлекала к себе внимание СМИ. В 2016 году эта история повторилась еще два раза — с выставками Айвазовского и пинакотеки Ватикана. Обе также прошли в Третьяковке.