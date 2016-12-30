Итоги года2016 год в новостях и заголовках
The Village вспоминает главные новости уходящего года в Москве, Санкт-Петербурге и России
Уходящий год был богат на события — городские и не только. Как и в каждом году, в 2016-м было и хорошее, и плохое. В Москве сносили самострой и закрывали выставки и фестивали, а в Петербурге протестовали против моста Кадырова и ждали возвращения крейсера «Аврора». Горожане стояли в очередях на выставки, пробирались по раскопанным для благоустройства улицам, читали расследования про офшоры и боролись против сноса исторических зданий. Жители обоих городов бродили по улицам в поисках покемонов. И, конечно, все вместе мы скорбели о жертвах авиакатастроф в Ростове-на-Дону и Сочи. The Village предлагает вспомнить, какими были главные новости года в Москве, Санкт-Петербурге и России.
21 января
У Третьяковской галереи на Крымском Валу выстраивается очередь на Серова
Фото дня: Очередь на выставку Валентина Серова
В последние дни работы выставки художника Валентина Серова в Третьяковской галерее на Крымском Валу перед входом собралась огромная очередь из желающих увидеть его работы.
Первая очередь на выставку, которая привлекала к себе внимание СМИ. В 2016 году эта история повторилась еще два раза — с выставками Айвазовского и пинакотеки Ватикана. Обе также прошли в Третьяковке.
9 февраля
«Ночь длинных ковшей» в Москве
В Москве снесли торговые павильоны у метро
В ночь на вторник, 9 февраля, власти Москвы снесли 97 расположенных у станций метро павильонов, которые ранее признали самостроем, передает ТАСС.
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Накануне истек срок, отведенный на добровольный демонтаж этих построек, представлявших, по мнению властей, «реальную опасность для москвичей».
В декабре 2015 года правительство Москвы признало 104 торговые точки в центре столицы незаконным и опасным для жизни и здоровья граждан самостроем. По словам властей, попавшие в черный список павильоны находились в местах, где проходят газопроводы, теплосети, электросети и другие коммуникации. Все эти строения было решено снести. В план на снос попали, например, кафе «Пронто» на «Сухаревской» и «Пирамида» на «Пушкинской», здание с «Кофеином» и «Шеш-Бешем» напротив «Арбатской», а также торговые павильоны у выходов метро на «Чистых прудах», «Динамо», «Соколе», «Таганской», «Маяковской», «Марксистской» и «Новослободской».
Первая волна сноса самостроя в Москве. С тех пор прошло еще три, и сейчас готовится четвертая. Самостроя у станций столичной подземки, казавшегося частью естественного пейзажа всего год назад, сейчас практически не осталось.
29 февраля
Няня с отрезанной головой ребенка приходит к станции метро «Октябрьское Поле»
Станцию «Октябрьское Поле» оцепили из-за человека с отрезанной головой ребенка
Станцию метро «Октябрьское Поле» оцепили из-за человека, который подошел к вестибюлю с отрезанной головой ребенка. Об этом сообщает агентство «РБК».
По данным радиостанции «Говорит Москва», у здания станции была женщина, одетая во все черное и кричавшая «Аллах акбар». Ее задержала полиция. Также полиция перекрыла выход на улицу Бирюзова.
3 марта
Владимир Чуров покидает ЦИК
Чуров не вошел в Центризбирком
Владимир Чуров, занимавший до этого момента пост председателя Центральной избирательной комиссии, не вошел в обновленный состав ЦИК. Это следует из опубликованного на сайте Кремля указа президента Владимира Путина о составе Центризбиркома.
Позже станет известно, что Чурова на посту главы ЦИК сменит Элла Памфилова.
А пока все гадают, закончилась ли эпоха 146 процентов.
19 марта
В Ростове-на-Дону терпит крушение пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai
При крушении самолета в Ростове-на-Дону погибли
62 человека
В Ростове-на-Дону разбился пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai, на борту которого находилось больше 60 человек. Все они погибли. Об этом сообщает «Интерфакс».
Среди жертв трагедии — 55 пассажиров, в том числе четверо детей, а также шестеро членов экипажа. По другим данным, в самолете было 62 человека — 55 пассажиров и семеро членов экипажа.
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Как сообщил во время селекторного совещания в МЧС начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях ведомства Виктор Яцуценко, самолет потерпел крушение в 03:50 при повторном заходе на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. Пассажирский лайнер прилетел из Дубая.
По предварительным данным, лайнер приземлялся в сложных условиях, не смог сразу зайти на посадку, из-за чего был вынужден пойти на второй круг, передает ТАСС. Катастрофа произошла во время повторного захода — при ударе о землю произошло возгорание.
В настоящее время аэропорт Ростова-на-Дону закрыт для прилета и вылета самолетов. На месте катастрофы работают около 100 сотрудников экстренных служб.
В министерстве транспорта рассматривают несколько версий случившегося, среди которых плохие погодные условия и ошибка пилота, рассказала в эфире телеканала «Россия 24» советник министра транспорта Жанна Терехова.
4 апреля
В «Новой газете» публикуют расследование о «панамских офшорах»
Путина связали с сетью офшоров на 2 миллиарда долларов
Окружение президента России Владимира Путина вывело из страны около 2 миллиардов долларов через сеть банков и теневых компаний. Об этом заявляет Международный консорциум журналистских расследований.
Организация ссылается на материалы, полученные в результате «беспрецедентной утечки миллионов документов» из базы данных одной из крупнейших в мире офшорных юридических фирм Mossack Fonseca. Эти бумаги раскрывают детали функционирования теневой экономики, в которой участвуют ведущие мировые политики, бизнесмены и знаменитости.
Публикация дала старт крупному скандалу, который получил название «панамагейт». История виолончелиста Сергея Ролдугина, который, по словам своего друга Владимира Путина, занимается предпринимательством и тратит все деньги на виолончели, стала практически мемом.
5 апреля
Владимир Путин объявляет о создании нацгвардии
Путин объявил о создании национальной гвардии
Президент России Владимир Путин заявил о создании в стране национальной гвардии — специального подразделения на базе внутренних войск МВД. Об этом сообщает «Интерфакс».
Уже на следующий день становится известно, что бойцы национальной гвардии смогут стрелять без предупреждения и проводить задержания. Вскоре организацию переименовывают в Росгвардию. А в конце декабря Путин утверждает герб и флаг Росгвардии.
22 апреля
Начинается фестиваль «Московская весна», среди арт-объектов которого — знаменитая «зеленая голова»
Собянин — о «зеленой страшной голове» в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что инсталляция «Юность весны» в виде гигантской зеленой головы, перенесенная с Пушкинской площади в район станции метро «Сходненская», привлекла внимание москвичей на новом месте. Об этом градоначальник сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».
Еще одну историю расскажу — по поводу зеленой страшной головы. Действительно, она, может быть, с точки зрения изготовления вышла не такой, какой планировали, и организаторы решили перенести ее на периферию города к одному из торговых центров. Там был феноменальный успех, объем торговли в этом торговом центре вырос процентов на 40, они говорят: «Оставьте нам ее, пожалуйста!» Пускай стоит
Сергей Собянин, мэр Москвы
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Зеленая голова стала не единственным арт-объектом, который озадачил горожан. Прямо через дорогу от нее появились загадочные полукруглые металлические сооружения, которые блогеры прозвали памятником Левиафану или лопнувшей трубе, а также порталом в другое измерение. The Village тогда пообщался с экспертами и узнал их мнение об украшении города к весне.
24 апреля
Начинается снос Таганской телефонной станции
Таганскую телефонную станцию начали сносить
На Покровском бульваре строители начали разбирать здание Таганской телефонной станции, против сноса которого выступают горожане. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.
На месте работают экскаваторы. По данным «Интерфакса», разбирают четвертый этаж АТС. Застройщик начал снос несмотря на петицию за сохранение здания, которая собрала более 3 тысяч голосов.
Скандал вокруг сноса Таганской АТС — крупнейший из архитектурных скандалов 2016 года. На защиту здания эпохи конструктивизма встали и архитекторы, и обычные горожане. Впрочем, общественный резонанс не помог, здание все равно снесли. Как позже снесли и конструктивистский квартал на Погодинской и два здания начала XX века в Большом Козихинском переулке — но уже без такого накала страстей.
26 апреля
С московских улиц начинают убирать киоски с шаурмой
В Москве уберут киоски с шаурмой
Власти Москвы решили убрать киоски с шаурмой в городе. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, передает «Комсомольская правда».
Сообщения о том, что из города исчезнет шаурма, не на шутку взволновали москвичей. Правда, вскоре выяснилось, что речь идет только о киосках, а стационарным заведениям ничего не грозит. Впрочем, и киоски с улиц, как мы сейчас видим, тоже полностью не исчезли. Тема шаурмы, однако, всплыла еще раз под конец года, когда глава управления туризма Москвы Александр Бандурин заявил, что купить шаурму на улице во время чемпионата мира по футболу 2018 года будет нельзя.
27 апреля
«Роснефть» подает иск к «РБК», начиная этим серию судов со СМИ
«Роснефть» судится с журналистами «РБК»
Компания «Роснефть» подала в арбитражный суд Москвы иск к журналистам издания «РБК», передает ТАСС.
Ответчиками по иску являются авторы статьи «Сечин попросил правительство защитить „Роснефть“ от BP»: Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло. Также ответчиком выступила компания «Бизнес-Пресс» — учредитель и издатель газеты. Кроме того, соответчиком по иску является «РБК-ТВ» и его ведущий Константин Бочкарёв.
Этим иском «Роснефть» начала масштабное наступление на СМИ, успев в уходящем году посудиться также с «Ведомостями» и «Новой газетой».
11 мая
В Москве начались работы по программе благоустройства «Моя улица»
В центре Москвы стартовали работы по программе «Моя улица»
В центре Москвы начались работы по программе благоустройства «Моя улица». Об этом сообщается на сайте московской мэрии.
Работы уже стартовали в Черниговском переулке. В ближайшее время они также начнутся на Лубянской и Боровицкой площадях, в Театральном проезде, на улицах Охотный Ряд и Моховая и на Кремлевской набережной. Движение на улицах частично ограничат на время ремонта.
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В конце апреля подготовительные работы начались на Бульварном кольце: в первую очередь это Никитский, Тверской, Петровский, Рождественский, Сретенский и Чистопрудный бульвары. Вдоль бульваров обустроят небольшие скверы, высадят новые деревья и кустарники, оборудуют газоны и цветники. Также в планах — оптимизировать ширину проезжей части и расширить тротуары. Основные работы планируют закончить в середине августа. К высадке деревьев и кустарников предполагается приступить в октябре-ноябре.
На программу благоустройства «Моя улица» в 2016 году направят 22,4 миллиарда рублей.
Работы по благоустройству заняли около полугода и завершились только в начале декабря. Впрочем, уже следующей весной все, вероятно, начнется снова: в 2017 году городские власти намерены отремонтировать еще 72 улицы.
13 мая
Массовая драка на Хованском кладбище
На Хованском кладбище произошла массовая драка со стрельбой
Днем в субботу, 14 мая, на Хованском кладбище в Москве произошло массовое столкновение, передает «Интерфакс». По разным оценкам, в драке участвовали от 200 до 400 человек, при этом большинство были вооружены битами, арматурой и несколькими видами огнестрельного оружия.
Как сообщили в полиции, в результате драки со стрельбой погибли двое участников конфликта, сотрудников правоохранительных органов среди них нет. У десятерых человек есть ранения, около 50 участников столкновения задержаны.
Роман Баданин, Максим Солюс и Елизавета Осетинская покидают «РБК»
Руководство холдинга «РБК» уволили
Главный редактор холдинга «РБК» Роман Баданин, руководитель газеты «РБК» Максим Солюс и шеф-редактор холдинга Елизавета Осетинская уволены. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте «РБК».
Как пояснил генеральный директор холдинга Николай Молибог, увольнение журналистов связано с разногласиями по важным вопросам. «В последнее время мы много разговаривали о том, как дальше развивать „РБК“, и в этих разговорах не смогли прийти к единому мнению по части важных вопросов, поэтому приняли решение расстаться. Я хочу поблагодарить Елизавету, Романа и Максима за работу и за вклад в развитие компании», — сообщил Молибог.
24 мая
В России заблокировали Pornhub
Pornhub и YouPorn заблокировали в России
Роскомнадзор заблокировал на территории России один из крупнейших порносайтов в мире — Pornhub.com. Об этом в своем твиттере сообщает организация «Роскомсвобода».
Владельцы Pornhub живо приняли участие в судьбе расстроенных блокировкой ресурса россиян и сначала предложили Роскомнадзору премиум-доступ к контенту за отказ от блокировки, а получив отказ, создали в Рунете новый сайт и открыли «зеркало».
30 мая
В Петербурге решают назвать мост в честь Ахмата Кадырова
Топонимическая комиссия Петербурга согласилась назвать мост в честь Ахмата Кадырова
На заседании в понедельник члены топонимической комиссии Санкт-Петербурга проголосовали за то, чтобы назвать безымянный мост через Дудергофский канал в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Название рекомендовано губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко. Об этом пишет «Фонтанка.ру».
Желание властей назвать мост именем покойного чеченского лидера не вызвало восторгов у горожан и стало причиной массовых протестов. Было предложено провести референдум, но в Смольном не стали обсуждать этот вопрос и отправили проект референдума на рассмотрение экспертов.
6 июня
На ВДНХ разбирают колесо обозрения
Колесо обозрения на ВДНХ разобрали
На ВДНХ завершился демонтаж колеса обозрения «Москва-850». Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу парка развлечений.
Колесо обозрения простояло на ВДНХ почти 20 лет — с 1997 года. К чемпионату мира по футболу его заменит новое, которое должно стать самым большим в мире. Правда, находиться оно будет уже не на ВДНХ.
19 июня
В Карелии погибают отправившиеся в поход школьники
В Москве объявили траур по утонувшим в Карелии детям
Московские власти объявили 20 июня днем траура по погибшим в Карелии на Сямозере детям. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем микроблоге в Twitter.
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Также 20 июня объявлено днем траура в Республике Карелия.
18 июня участники детского оздоровительного лагеря парк-отель «Сямозеро», прибывшие в Карелию из Москвы, попали в шторм на водоеме в Пряжинском районе. На трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. Из-за непогоды лодки перевернулись и утонули. По последним данным, в результате шторма погибли 14 человек. Взрослых среди них нет.
На сайте департамента труда и социальной защиты Москвы опубликован список 14 погибших детей в возрасте 12–13 лет. Ранее уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов заявлял о 15 утонувших. Уточнялось, что еще один ребенок не был зарегистрирован в лагере.
РИА «Новости» сообщает, что в Москву уже доставили тела 13 погибших детей. Все оставшиеся в живых прибудут на спецрейсе в понедельник, 20 июня, в аэропорт «Внуково-3».
По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Задержаны пятеро подозреваемых: директор ООО «Парк-отель „Сямозеро“» Елена Решетова, ее заместитель Вадим Виноградов, а также инструкторы Регина Иванова и Людмила Васильева и вожатый Валерий Крупнодельщиков.
2 июля
Фестиваль Outline отменяют за несколько часов до начала
Фестиваль Outline 2016 отменен
Крупнейший электронный фестиваль Outline, который должен был состояться сегодня вечером, отменен. Об этом сообщается в официальной группе фестиваля в Facebook.
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О причинах отмены фестиваля пока не сообщается. В разговоре с The Village организаторы фестиваля отказались давать комментарии, объяснив это тем, что отмена произошла по независящим от них причинам. Они также просят горожан не устраивать митингов и не приезжать на место проведения, так как это может быть расценено как массовые беспорядки.
По некоторым данным, против фестиваля выступила прокуратура. Ранее об отмене сообщили и горожане, заметившие объявления на территории Московского завода автоматических линий и спецстанков. К субботе на фестиваль уже было продано больше 10 тысяч билетов. Из-за отмены события московскую полицию перевели на усиленный режим работы.
Отмена Outline стала первой в череде отмен фестивалей во второй половине 2016 года. В конце июля полиция сорвала концерт Dusty Kid в «Конструкторе», а осенью дважды не удалось провести вечеринку «Армы».
6 июля
Выходит приложение Pokémon GO
Дмитрий Песков — об игре Pokémon GO в стенах Кремля
Покемоны — это не повод, чтобы сокровищницу мировой культуры Кремль посетить. Более того, Кремль беспрецедентно открыт, несмотря на то, что это резиденция главы государства
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, пресс-секретарь президента России
Пока на улицах было тепло, Pokémon GO была чуть ли не главным развлечением москвичей. В сквере на Китай-городе собирались толпы ловцов покемонов, а материал, как установить игру на смартфон, не дожидаясь официального релиза в России, стал одним из самым популярных за всю историю The Village. Но с приходом осени ловить покемонов стало сложнее и холоднее и про приложение быстро забыли.
16 июля
В Турции происходит попытка госпереворота, авиасообщение с этой страной временно закрывают
Минтранс ввел временный запрет на полеты в Турцию
Российские авиакомпании временно прекратят выполнять регулярные рейсы в Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве транспорта.
У россиян, застрявших в тот день в турецких аэропортах, возникли сложности с тем, чтобы вернуться на родину. Отношение туроператоров, Ростуризма и МИД к отдыху в Турции с тех пор остается напряженным. Чартерные рейсы возобновились только осенью, и то не в полном объеме. А на фоне убийства в Анкаре российского посла и оставшиеся чартеры оказываются под угрозой отмены.
В Санкт-Петербург после двухлетнего ремонта возвращается крейсер «Аврора»
Галерея: Возвращение крейсера «Аврора» на фото и видео из Instagram
В ночь с 15-го на 16 июля в Санкт-Петербург после двухлетнего ремонта вернулся крейсер «Аврора». Корабль проплыл под Благовещенским, Дворцовым и Троицким мостами. Во время буксировки корабля прогулочным судам и катерам запретили выходить на Неву, но на снимках видно, что около Дворцового моста у крейсера плавало много катеров. The Village собрал фотографии и видео из Instagram с возвращением крейсера.
1 августа
В Сирии сбивают вертолет ВВС России
В Сирии сбили российский вертолет
В сирийской провинции Идлиб сбит российский вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа и двумя офицерами на борту, их судьба выясняется. Об этом сообщает«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.
24 августа
Предприниматель Арам Петросян захватывает заложников в отделении «Ситибанка» на Большой Никитской улице
Онлайн: Захват банка в центре Москвы
Неизвестный мужчина угрожает устроить взрыв в отделении «Ситибанка», которое расположено на Большой Никитской улице в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на показания очевидца.
По его словам, у мужчины, которому на вид 55–60 лет, на шее коробка, обмотанная желтым скотчем, из которой торчат провода. Мужчина кричит и угрожает устроить взрыв. Сотрудники полиции выехали на место происшествия. The Village следит за ситуацией в режиме онлайн.
1 сентября
Скандал вокруг ситуации в школе № 57
СК проверит информацию о сексуальных отношениях учителя с ученицами в школе № 57
Следственный комитет России начал проверку в связи с сообщениями о сексуальных отношениях учителя московской школы № 57 со школьницами. Об этом сообщает интернет-издание «Медуза» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Ранее журналист Екатерина Кронгауз рассказала на своей странице в Facebook о том, что на протяжении 16 лет учитель истории одной из московских школ имел отношения со своими ученицами. Несмотря на то что об этом знали многие учителя и ученики, никаких мер не предпринималось. По словам журналистки, она совершила несколько попыток описать историю в прессе, но ее коллеги, также окончившие эту школу, просили этого не делать. При этом недавно неназванным родителям удалось добиться увольнения учителя.
Из комментариев к посту Кронгауз стало ясно, что речь идет о физико-математической школе № 57 и о преподавателе Борисе Меерсоне, который в августе написал заявление об увольнении по собственному желанию.
После публикации поста Екатерины Кронгауз и широкого резонанса в СМИ об отношениях с учителями заявили еще несколько бывших учеников школы. Конфликт до сих пор остается неразрешенным.
10 сентября
Открывается Московское центральное кольцо
Московское центральное кольцо открыли для пассажиров
В Москве с 14:00 10 сентября для пассажиров открылось 26 станций Московского центрального кольца. Об этом сообщает информагентство «Москва».
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Как уточнил руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, оставшиеся пять станций — «Дубровка», «Коптево», «Соколиная гора», «Зорге» и «Панфиловская» — откроют до конца года. При этом начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов отметил, что также с 14:00 10 сентября заработают пять пересадок на Московское центральное кольцо со станций метро, не предусматривающих выход в город. Пегов пояснил, что в «теплом контуре» будут открыты пересадки на транспортно-пересадочных узлах «Владыкино», «Деловой центр», «Кутузовская», «Площадь Гагарина» и «Локомотив». По словам Пегова, уже в первый месяц работы график движения поездов «Ласточка» на МЦК будет осуществляться в полном объеме.
Утром 10 сентября президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили пассажирское движение по Московскому центральному кольцу, проехав от станции «Лужники» до «Площади Гагарина».
25 сентября
Выставку Джока Стёрджеса закрывают после протестов православных активистов
Выставку Стёрджеса закрыли после проверки Общественной палаты
Выставку фотографа Джока Стёрджеса «Без смущения» в Центре фотографии имени братьев Люмьер закрыли после проверки Общественной палаты. Об этом с места событий сообщает корреспондент The Village.
Как заявил глава «Офицеров России» и член Общественной палаты Антон Цветков, решение приняли вместе с руководством галереи. По словам Цветкова, из 35 фотографий на 15 есть дети обнаженные и это неэтично. Он также заявил, что выставка оскорбляет жертв педофилии и ее организация требует юридической оценки.
Ранее вход на выставку блокировали активисты организации «Офицеры России».
24 октября
Константин Райкин критикует российские власти за возвращение искусства «в сталинские времена»
Цитата дня: Константин Райкин — о защите искусства от «обиженных людей»
Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин раскритиковал российские власти за возвращение «в сталинские времена». Расшифровку его выступления на съезде Союза театральных деятелей России приводит онлайн-издание «Медуза».
Словами о нравственности, Родине и народе прикрываются, как правило, очень низкие цели. Не верю я этим группам возмущенных и обиженных людей, у которых, видите ли, религиозные чувства оскорблены. Не верю!
КОНСТАНТИН РАЙКИН, худрук театра «Сатирикон»
Речь Райкина стала поводом для дискуссии о роли государства в искусстве. Ему ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который заявил, что цензура недопустима, но если государство оплачивает проект, то оно вправе «обозначить ту или иную тему». Также к дискуссии присоединился режиссер Андрей Звягинцев.
1 ноября
«Медуза» публикует письмо Ильдара Дадина о пытках в колонии
Осужденный за нарушения на митингах Дадин пожаловался на пытки в колонии
Ильдар Дадин, первый осужденный за неоднократное участие в не согласованных с властями акциях, пожаловался на пытки в сегежской колонии ИК-7, в которой он отбывает наказание. Письмо активиста его жене Анастасии Зотовой, записанное адвокатом Алексеем Липцером, опубликовало онлайн-издание «Медуза».
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По словам Дадина, в колонии действует «целая мафия, в которой участвует вся администрация учреждения» — его начальник Сергей Коссиев и «абсолютное большинство сотрудников, включая врачей». Они фабрикуют нарушения, чтобы отправить заключенных в штрафной изолятор, где те подвергаются пыткам.
Дадин попал в ШИЗО сразу же после поступления в колонию 10 сентября 2016 года — за подкинутые ему лезвия. В следующие два дня его избивали ногами, окунали в унитаз, подвешивали за наручники и угрожали изнасилованием. «Постоянные избиения, издевательства, унижения, оскорбления, невыносимые условия содержания — все это происходит и с другими заключенными», — пишет он.
Дадин отмечает, что в колонии действует «настоящая информационная блокада», и просит распространить сведения о происходящем «как можно более широко». Также он предупреждает, что администрация колонии угрожает убить его.
2 декабря
Журнал «Афиша» официально закрывается
Журнал «Афиша» официально закрылся
Печатный журнал «Афиша» официально закрылся. Об этом The Village сообщила представитель издания Анастасия Швецова.
Год назад издание перешло на ежеквартальный режим выпуска, однако с тех пор не вышло ни одного номера журнала. Проект решили свернуть, и в будущем возвращаться к бумажному формату «Афиша» не планирует.
19 декабря
В Анкаре убивают российского посла Андрея Карлова
В Турции убит российский посол Андрей Карлов
В Турции в результате нападения убит российский посол Андрей Карлов. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Нападение произошло 19 декабря во время открытия выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в художественной галерее в Анкаре. Также в результате нападения несколько человек получили ранения. Информации об их состоянии нет.
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В дипломата несколько раз выстрелил молодой человек в костюме, пришедший на выставку в качестве охранника. Его убили в результате перестрелки с полицией.
На опубликованном видео запечатлен момент убийства дипломата. После того как он падает, молодой человек начинает громко говорить. Требования нападавшего неизвестны.
Российский МИД квалифицировал произошедшее как теракт, заявила Захарова. Она добавила, что ведомство намерено поднять вопрос об инциденте на Совете безопасности ООН.
Мэр Анкары Мелих Гёкчек заявил, что нападавший был турецким полицейским.
25 декабря
В Черное море падает самолет Минобороны с ансамблем имени Александрова и Елизаветой Глинкой на борту
Самолет Минобороны с хором имени Александрова и журналистами упал в море
В Черном море упал самолет министерства обороны, на борту которого находились артисты хора имени Александрова и представители российских СМИ. Об этом сообщает ТАСС.
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Ту-154 летел из Сочи в сирийскую Латакию. Лайнер упал вскоре после вылета. По предварительным данным, на борту находился 91 человек.
Обломки самолета найдены в 1,5 километра от побережья Сочи на глубине 50–70 метров.«В 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно. В 1,5 км от берега — фрагменты лайнера, в частности стойка шасси. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета», — рассказали в МЧС.
На борту Ту-154 находились журналисты телеканала «Звезда» и Первого канала. По словам источника РЕН ТВ, этим рейсом также летела Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Другие источники эту информацию не подтверждают.
Следственный комитет России возбудил дело по статье «Нарушение правил безопасности полетов или подготовки к ним».
Позже стало известно, что Доктор Лиза действительно летела этим самолетом. Сотрудники ее благотворительного фонда заявили, что готовы продолжить работу несмотря на гибель основателя. Всего жертвами крушения стали 92 человека. Ведется расследование причин катастрофы.
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