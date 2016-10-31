Москва в цифрахВо сколько обойдется реконструкция МКАД
И правда ли московская мэрия дискриминирует автомобилистов
В конце октября 2016 года заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявил, что за последние пять лет мэрии удалось завершить первый этап реконструкции Московской кольцевой автодороги и перестроить 13 крупных развязок на пересечении с вылетными магистралями. В ближайшие годы стройкомплекс столицы должен приступить к реконструкции самой трассы и оптимизации съездов с кольцевой дороги.
Этим летом внимание москвичей было приковано к масштабной реконструкции Садового кольца, Нового Арбата, Тверской и других улиц в центре Москвы, целью которой было ограничение автомобильного движения в пользу пешеходов. Может показаться, что московская мэрия ведет целенаправленную политику по дискриминации автомобилистов, однако заявление господина Хуснуллина говорит об обратном. The Village решил наглядно сравнить расходы на дорожное строительство и создание пешеходных зон на примере последней реконструированной развязки МКАД — на пересечении с Можайским шоссе.
На фото: развязка Можайского шоссе с МКАД была открыта 22 декабря 2015 года после трехлетней реконструкции
Стоимость реконструкции развязки Можайского шоссе с МКАД
7 620 000 000 рублей 1
Благоустройство Тверской улицы от Моховой улицы до Пушкинской площади в 2016 году обошлось в 951 миллион рублей. Примерно столько же стоила одна лишь эстакада, ведущая с МКАД в сторону Одинцово. Однако ни эти вложения, ни общая реконструкция Можайского шоссе стоимостью 13 миллиардов рублей не смогли избавить москвичей от вечерних пробок на выезде из города.
Планируемая стоимость реконструкции МКАД
200 000 000 000 рублей 2
По словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, уже порядка 80 миллиардов рублей было потрачено московскими властями на развитие трассы в предшествующие пять лет. Стоимость реконструкции МКАД сопоставима, например, со сметой запуска Московского центрального кольца и более чем в два раза превышает планируемые расходы по благоустройству в рамках программы «Моя улица» в 2016–2018 годах.
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