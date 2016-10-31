Этим летом внимание москвичей было приковано к масштабной реконструкции Садового кольца, Нового Арбата, Тверской и других улиц в центре Москвы, целью которой было ограничение автомобильного движения в пользу пешеходов. Может показаться, что московская мэрия ведет целенаправленную политику по дискриминации автомобилистов, однако заявление господина Хуснуллина говорит об обратном. The Village решил наглядно сравнить расходы на дорожное строительство и создание пешеходных зон на примере последней реконструированной развязки МКАД — на пересечении с Можайским шоссе.