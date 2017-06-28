Мировой участок Савеловского суда Москвы вновь Мару Багдасарян, которая вместе с сыном вице-президента «Лукойла» Русланом Шамсуаровым участвовала в гонках на автомобиле «Гелендваген», за уклонение от выполнения обязательных работ. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Савеловского районного суда Константин Тимошенко.

«Мировой судья участка №420, исполняющий обязанности мирового судьи участка №353, признал М.Багдасарян виновной и назначил ей наказание в виде шести суток ареста», — сказал Тимошенко.

Ранее адвокат Багдасарян Давид Кемулария сообщил изданию, что его подзащитная задержана и на нее составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 20.25 КоАП — «Уклонение от отбывания обязательных работ».

Кроме того, в пресс-службе столичного управления ФСИН отметили, что Багдасарян нарушила трудовую дисциплину. Багдасарян выполняет обязательные работы в ГБУ «Жилищник» столичного района Сокол.

В январе суд уже арестовывал Мару Багдасарян, которая вместе с сыном вице-президента «Лукойла» Русланом Шамсуаровым участвовала в гонках на автомобиле «Гелендваген», за уклонение от исправительных работ.

По решению суда, Багдасарян направили на обязательные работы на 595 часов, но приступила она к ним спустя два дня после установленного законом срока. За это девушка провела в СИЗО 15 суток.

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