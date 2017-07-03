Московские власти пообещали исключить из программы реновации дома, представляющие историческую ценность. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

Правительство города рассмотрит список движения «Архнадзор» из 450 исторических домов, которые могут снести по программе реновации. Для этого создали рабочую группу, в которую вошли специалисты столичного департамента культурного наследия, комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, а также представители «Архнадзора».

Жители 172 домов из списка движения проголосовали против включения в программу реновации. На заседании рабочей группы был рассмотрен список из 278 домов, жители которых проголосовали за снос. Власти рассмотрят возможность сохранения этих зданий.

Такие здания могут расселять без сноса. Город предоставит их жителям новые квартиры, а сами здания отреставрируют. «Никто никогда не говорил, что все объекты, представленные в перечне, будут обязательно снесены», — заявил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По словам председателя комиссии Общественной палаты Москвы по градостроительной политике, архитектуре и строительству Петра Кудрявцева, в число домов, которые власти планируют сохранить, внесли сталинские здания на улице Руставели, четырехэтажный дом 1906 года постройки на Каланчевской улице, исторические здания в Жуковом проезде, на Варшавском шоссе и Ивантеевской улице.