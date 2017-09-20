«Коммерсант» выяснил подробности ЧП, произошедшего в ходе военных учений «Запад-2017» на полигоне «Лужский» в Ленинградской области. Ранее СМИ сообщили, что вертолет случайно обстрелял зрителей, и в результате пострадали несколько человек.

По данным издания, инцидент произошел 16 сентября. В 14:47 боевой вертолет Ка-52 самопроизвольно выпустил неуправляемую авиационную ракету класса «воздух-земля». Легкие ранения получили три человека, две машины были повреждены.

Для установления обстоятельств и причин ЧП на учениях создали специальную комиссию, состоящую из представителей Минобороны и авиационной промышленности. Основной версией является технический сбой в системе вооружения вертолета.

В Военное следственном управлении СК и в Военную прокуратуру Западного военного округа (ЗВО) сведения об обстреле не поступали. В пресс-службе ЗВО заявили, что в результате ошибочного захвата цели повреждения получил один грузовой автомобиль без людей.

Инцидент не повлиял на ход учений «Запад-2017». 18 сентября на полигон «Лужский» прибыл президент России Владимир Путин, который высоко оценил работу военных.

Ранее сообщалось, что во время плановых стрельб в Ленинградской области погиб военнослужащий.