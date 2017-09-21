Президент России Владимир Путин 21 сентября впервые посетит московский офис компании «Яндекс». В связи с этим улицы Льва Толстого и Тимура Фрунзе вблизи офиса будут перекрыты приблизительно с 14:00 до 14:30.

Известно, что президент ознакомится с основными направлениями деятельности компании. Ему покажут работу обновленного алгоритма поисковика, расскажут о разработках в области искусственного интеллекта и сервисах «Яндекса».

Источник: «Яндекс.Карты»