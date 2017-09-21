Полиция завела два уголовных дела по статьям 116 («Побои») и 213 («Хулиганство») УК России по факту массовой драки, произошедшей вечером в среду, 20 сентября, у торгового центра «Москва» в Люблине.

В результате конфликта пострадал один человек, который сейчас находится в больнице. «В настоящее время он дает объяснения сотрудникам полиции», — заявили в МВД. Там также отвергли информацию о том, что во время драки погиб человек.

По версии МВД, вечером 20 сентября «сотрудниками полиции была пресечена попытка группового нарушения общественного порядка около торгового центра на Тихорецком бульваре». В результате были задержаны около 90 человек.

Глава движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромат Шарипов накануне заявлял, что конфликт начался после того, как одного из сотрудников «Москвы», мигранта из Таджикистана, избили охранники ТЦ, «замотали белой материей и выбросили за пределы рынка». После этого началась «массовая стычка» с участием мигрантов, которые собирались «устроить драку с охранниками».

При этом в Федерации мигрантов России «Дождю» заявили, что охранники не избивали сотрудника ТЦ. По словам президента федерации Вадима Коженова, у мужчины случился приступ эпилепсии, а затем его увезли в больницу. Сейчас с ним все в порядке, следов побоев на его теле не нашли.

Пришедшие к ТЦ «Москва», по мнению Коженова, были «нелегальными таксистами со Щелковской и от МЕГА „Белая дача“», которые «устроили шум, скандал».

«[Полицейские] вызвали усиление, ОМОН. Тех, кто нарушал порядок, задержали, остальных попросили разойтись», — рассказал Коженов.

По данным «Интерфакса», мужчину зовут Навруз Каримов. В больнице № 68 «Дождю» сообщили, что пациент с таким именем сейчас находится в отделении нейрохирургии с высокой температурой. Его состояние врачи оценивают как стабильное.