Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: очередной сход мигрантов в Люблине, продажа проекта «Сноб», афера с обезьянами и нападение на муниципального депутата.

Проблемы российских банков

Центробанк объявил о санации Бинбанка, а также лишил лицензии московский банк «Арсенал». Под контроль государства перейдут и другие кредитные организации, входящие в группу Бинбанка: Рост банк, «Бинбанк диджитал» и Уралприватбанк. Санируемые банки продолжат работу в обычном режиме при финансовой поддержке регулятора.

Совладелец Бинбанка Микаил Шишханов объяснил проблемы организации слухами в интернете и письмом от «Альфа-капитала» на фоне санации «Открытия». Ранее специалисты рассказали The Village, что именно произошло с Бинбанком и «Открытием» и стоит ли опасаться клиентам других кредитных учреждений.

Эвакуация «Яндекса» после визита Путина

В Москве продолжаются массовые эвакуации из-за анонимных звонков. Так, сегодня в городе эвакуировали пять торговых центров, шесть столичных управ, несколько корпусов Пушкинского музея и Московского музея современного искусства, а также офис «Яндекса» после визита Владимира Путина.

Сотрудники Яндекса вышли на митинг (на самом деле нет, просто пожарная сигнализация сработала) pic.twitter.com/b8BxK6SD62 — Андрей Гаркавый (@nightmaresreal) 21 сентября 2017 г.

О ситуации с массовыми эвакуациями, которые происходят с 10 сентября по всей России, можно почитать в материале The Village.

Очередной сход мигрантов в Люблине

У торгового центра «Москва», где накануне произошла драка между мигрантами и охранниками, вновь собралась большая толпа. Как пояснили в полиции, в этот раз потасовки удалось избежать. При этом, по данным СМИ, у ТЦ задержали около десяти человек.

По факту произошедшей вчера массовой драки завели два уголовных дела о побоях и хулиганстве. В результате конфликта пострадал один человек, который сейчас находится в больнице.

Православные поджигатели

Правоохранители обнаружили связь между организацией «Христианское государство» и поджогами из-за фильма Алексея Учителя «Матильда». Так, в ходе допроса один из членов движения, Александр Баянов, подтвердил поджоги офиса Учителя в Санкт-Петербурге и кинотеатра в Ярославле. Также выяснилось, что с лидерами движения был связан Денис Мурашов, устроивший поджог в екатеринбургском кинотеатре «Космос».

Задержанного вчера главу «Христианского государства» Александра Калинина сегодня сперва отпустили после допроса по делу о поджоге машин у офиса адвоката Учителя, после чего вновь задержали. В свою очередь, Александр Баянов, брат Калинина Юрий и Денис Манталуца арестованы по тому же делу до 11 ноября. Кроме Баянова, свою вину признал и Юрий Калинин.

Об угрозах «Христианского государства» по поводу выхода «Матильды» и радикализации православия в России можно прочитать в материале The Village.

Продажа проекта «Сноб»

Группа «ОНЭКСИМ» Михаила Прохорова продала своей последний актив в медиабизнесе — проект «Сноб», новым владельцем которого стала гендиректор проекта Марина Геворкян. Подробности сделки не раскрываются.

Афера с обезьянами

Столичных ученых уличили в афере с поставками обезьян на сумму более 457 миллионов рублей. Речь идет о работниках Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени Чумакова и Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

По данным следствия, сотрудники предприятий сговорились с главой животноводческого хозяйства о поставке лабораторных мартышек и макак по завышенной цене.

Нападение на муниципального депутата

В Крылатском двое неизвестных избили муниципального депутата Романа Мирошниченко, возглавляющего движение «Спасем Крылатские холмы» в защиту парка «Москворецкий» от застройки.

Депутата несколько раз ударили в голову и разбили ему нос. «Вещи не тронули, ни слова не сказали, перегара от них не почувствовал. Считаю нападение заказным», — заявил Мирошниченко. Ранее ему поступали звонки с угрозами, после чего он написал заявление в полицию.