Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что готов прекратить бизнес в тех странах, которые оказывают давление на компанию.

Нас не беспокоит то, что в отдельных странах на нас оказывается давление из-за защиты нами конфиденциальности пользователей. Мы всегда готовы порвать как личные, так и деловые связи с такими странами, лишив их возможности оказывать на нас такое давление. Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram

23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров в очередной раз потребовал от основателя мессенджера Telegram Павла Дурова предоставить ведомству данные, необходимые для включения сервиса в реестр распространителей информации. В противном случае он пообещал заблокировать доступ к проекту. В ответ на это Дуров обвинил российские власти в нелогичности. Его нежелание отвечать на ультиматум Роскомнадзора поддержали глава Чечни Рамзан Кадыров и авторы Telegram-каналов.

26 июня ФСБ заявила, что Telegram активно используется террористами и их кураторами из-за рубежа. В качестве одного из примеров использования мессенджера спецслужба назвала организацию теракта в петербургском метро.

Источник: агентство «Интерфакс»