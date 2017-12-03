Каждую неделю The Village вспоминает самые важные новости за последние семь дней. В этом выпуске: новая форма для олимпийцев, элитное вино от Сечина, выплаты за рождение первенца и еще 11 событий.

Распространение ВИЧ

Наибольшее количество людей с ВИЧ в России проживает в Иркутской области. Там на 100 тысяч населения приходится 1,7 тысячи жителей с таким диагнозом. Всего же в стране проживает 924,6 тысячи человек с ВИЧ. Большинство их них заразились при гетеросексуальных контактах.

Авария на теплосети в Москве

В ночь на 30 ноября на востоке Москвы произошла авария, из-за которой около 2 тысяч домов лишились горячей воды и отопления. Из-за разлива горячей воды на месте инцидента пострадали восемь человек. Пятеро из них попали в больницу. К утру власти отчитались об окончании восстановительных работ в районе пересечения Иркутской и Байкальской улиц и заявили о возвращении тепла в дома. Причину аварии на трубопроводе теплосети установит комиссия.

Письмо продюсера «Седьмой студии»

Продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова, покинувшая Россию на фоне расследования о хищении денег на театральные постановки Кирилла Серебренникова, обвинила бывшего главного бухгалтера компании Нину Масляеву в ведении черной кассы и подделке документов. Также Воронова созналась в уничтожении отчетов, о чем теперь жалеет, так как они могли доказать ее невиновность. Россия просит Интерпол помочь с ее арестом.

Элитное вино от Сечина

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев предполагал, что в момент передачи взятки в 2 миллиона долларов глава «Роснефти» Игорь Сечин в действительности вручил ему сумку с элитным вином. Такие показания он дал в суде.

Логотип выборов президента

В Центризбиркоме России определились с тем, как будет выглядеть логотип избирательной кампании выборов президента. Его выбирали журналисты, представители партий и сотрудники ЦИК. Дизайн обошелся в 37 миллионов рублей.

Представляем вам логотип избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации! pic.twitter.com/DpesvFjcgu — ЦИК России (@CIKRussia) 29 ноября 2017 г.

Наказание для непунктуальных авиакомпаний

C 4 декабря ужесточат правила допуска авиакомпаний к выполнению чартеров. Перевозчикам, задерживающим больше 10 % рейсов, откажут в полетах. Всем остальным придется согласовывать их не за сутки, а за две недели.

Tax free в России

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в стране системы tax free, которая позволит иностранцам возвращать НДС с покупок, если за день они потратили более 10 тысяч рублей. Система начнет работать с 1 января 2018 года. В первую очередь tax free запустится в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Исчезновение Навального

29 ноября пользователи социальных сетей пожаловались, что в выдаче поиска мобильного приложения YouTube на Android не отображаются страницы некоторых изданий, блогеров и оппозиционных активистов, включая политика Алексея Навального. В Google заявили, что произошла ошибка, и выпустили обновление, которое устранило проблему.

Через Мтс не работает. Через Впн работает. pic.twitter.com/qgcjLKwFgF — foi (@foifirst) 29 ноября 2017 г.

Новая форма олимпийской сборной

Компания Zasport Анастасии Задориной представила экипировку российских спортсменов и членов делегации на Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. В комплект вошли 72 модели — от верхней одежды и шарфов до купальников и чемоданов. Часть коллекции была произведена в Италии, Турции и Китае.

Публикация от Sport-Еxpress/Спорт-Экспресс (@sport_express) Ноя 29 2017 в 11:36 PST

Выплаты за рождение первенца

Президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты семьям, где родился первенец. Деньги планируется выплачивать до достижения ребенком полутора лет. Согласно инициативе, с 1 января сумма выплаты составит в среднем 10 500 рублей в месяц и в дальнейшем будет меняться исходя из размера прожиточного минимума ребенка. Также Путин предложил продлить программу материнского капитала до конца 2021 года.

Плакат ЧМ-2018

В Москве представили официальный плакат чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. На плакате, созданном Игорем Гуровичем, изображен знаменитый советский вратарь Лев Яшин.

Плата за курение на балконе

Верховный суд России признал право жильцов, которым мешает табачный дым, на компенсацию от курящих на балконе соседей. Такое решение приняли по спору между двумя жителями Новосибирска. Тяжба длилась два года.

Исследование московских пробок

«Яндекс» выпустил исследование, согласно которому загруженность дорог внутри Садового кольца достигла максимума за пять лет.

В ЦОДД отметили, что в компании не учли работы по программе «Моя улица». Увеличение же пробок ведомство объяснило повышением привлекательности центра города в результате активности столичных властей.

Транспортная революция от Гринписа

Российский Гринпис и Национальный центр транспортных исследований подготовили новую стратегию развития транспортной системы Москвы, направленную на снижение вредных выбросов в атмосферу. Для улучшения экологии предлагается повысить цены на бензин, запретить въезд машин в центр города, а также увеличить количество работающих из дома. Все эти меры в Гринписе называют транспортной революцией. Более подробно о них можно прочитать в нашем разборе.