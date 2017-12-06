Из-за инцидента в аэропорту Шереметьево, когда самолет авиакомпании AirBaltic выкатился за взлетно-посадочную полосу, «Аэрофлот» отменил 11 рейсов.

Вылеты не состоятся в Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Рим, Осло, Стокгольм, Болонью, Стамбул, Минеральные Воды, Таллин и Сочи, а также в обратном направлении из этих городов. Кроме того, время вылета других 26 рейсов перенесли на поздний вечер или утро следующего дня. Со списком перенесенных вылетов можно ознакомиться здесь.

Авиаперевозчик просит пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт. Об изменениях в расписании туристов оперативно оповещают через центр бронирования и информации.

Причины произошедшего устанавливаются специальной комиссией. Сейчас в Шереметьеве временно открыли закрытую взлетно-посадочную полосу, аэропорт работает на двух полосах.

Сегодня в аэропортах Москвы из-за снегопада отменили и задержали более 60 рейсов.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсациюза потерянное в аэропорту время.

Источник: «Аэрофлот», агентство «Москва»