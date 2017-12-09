Операторы доставки сообщили, что из-за новых правил оформления товаров на таможне застряли десятки тысяч посылок без ИНН получателей.

С 7 декабря Федеральная таможенная служба начала требовать у россиян указывать ИНН для покупок на иностранных площадках. «К нововведениям никто не оказался готов. Зарубежные интернет-магазины только начали собирать необходимые данные покупателей. Поэтому часть груза содержит ИНН, часть — нет. Некоторые посылки уже начинают возвращаться обратно поставщикам», — сообщили «РИА Новости» в агрегаторе служб доставок Shiptor.

В компании Boxberry «Русской службе Би-би-си» рассказали, что посылки останутся в зависшем состоянии, пока ФТС не подпишет дополнение к новым правилам со списком служб, в отношении которых они действуют.

заказ с асоса лежит на таможне с 1 декабря, а сегодня мне прислали письмо с просьбой добавить к паспортным данным инн, то есть специально его в заложниках держали пока приказ вступит в силу твари — Сологуб (@ivegottheflu) 7 декабря 2017 г.

При этом пользователи соцсетей пожаловались, что задержка коснулась даже тех товаров, которые были заказаны в ноябре и пришли на таможню еще 1 декабря. В ФТС россиянам посоветовали в случае проблем с доставкой оперативно сообщить ИНН компании, осуществляющей экспресс-перевозку.

В то же время службы доставки DPD и SPSR Express отметили, что у них задержек с посылками не наблюдается.

Источники: «РИА Новости», «Русская служба Би-би-си»